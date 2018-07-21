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كُتّاب وآراء
طرح أسعار تذاكر الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020
كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 الجمعة عن أسعار التذاكر المحلية التي تتراوح أسعارها ما بين أقل من 18 دولارا إلى 2760 دولارا وهو أعلى سعر لمقعد في حفل الافتتاح.
وتبدأ أسعار التذاكر لحضور العديد من المنافسات برقم يحمل دلالة وهو 2020 ينا (17.96 دولار) لكن هذا السعر مخصص للمجموعات أما تذكرة للفرد الواحد فسيكون ثمنها 2500 ين (22.23 دولار).
وقال المنظمون إن أكثر من نصف التذاكر سيتم بيعها بسعر يقل عن 8000 ين (71.15 دولار). أما أرخص التذاكر ستكون في رياضات مثل كرة القدم والهوكي وسباق الماراثون.
وتتماشى أسعار تذاكر دورة طوكيو الأولمبية مع أسعار دورة لندن 2012 لكنها أغلى من أسعار تذاكر ريو 2016 رغم ان تقلبات أسعار الصرف تجعل من الصعب المقارنة.
وبلغ ثمن أغلى تذكرة لحفل افتتاح دورة لندن 2618 دولارا وفقا لأسعار الصرف الحالية.
وعلى غرار الألعاب السابقة، فإن تذاكر حضور منافسات ألعاب القوى ظلت هي الأغلى وبلغ سعر التذكرة في حدود 130 ألف ين (156.12 دولار).
وستطرح التذاكر للبيع في اليابان في ربيع 2019. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن آلية بيع التذاكر دوليا.