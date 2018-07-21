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الرئيسية | رياضة | رونار يستخدم الجزائر ورقة ضغط .. والمغاربة يترقبون مصير "الثعلب"

رونار يستخدم الجزائر ورقة ضغط .. والمغاربة يترقبون مصير "الثعلب"

رونار يستخدم الجزائر ورقة ضغط .. والمغاربة يترقبون مصير "الثعلب"
هسبورت - محمد أمين متبار*
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:00

أَسال موضوع بقاء أو رحيل الناخب الوطني هيرفي رونار رفقة الفريق الوطني المغربي الكثير من المداد وما يزال، خاصة عقب التلميحات المتكرّرة للمدرب الفرنسي بإمكانية مغادرته "عرين الأسود" بعد سنتين ونصف على تسلّمه زمام قيادة المنتخب، الذي قاده إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا 2017 والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وعلى الرّغم من وجود شبه إجماع على احترافية العمل الذي يقوم به هيرفي رونار على رأس الفريق الوطني المغربي بخلاف بعض الاستثناءات، إذ يعتبر البعض أن المرور إلى الدور الثاني من "الكان" بعد 13 سنة من الانتظار والتأهل إلى "المونديال" بعد 20 سنة من الغياب، ليس بذلك الإنجاز الذي يستحق الذكر، إلا أن تحرّكات المدرب في الكواليس تؤكّد ترقّبه للفرص من أجل الخروج صوب تجربة جديدة.

وسبق لهيرفي رونار أن دخل في مفاوضات مباشرة مع محمد روراوة، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري، بعد أن أكّد في محادثة مع مسؤولين في جامعة الكرة، عاينتها "هسبورت" في أكتوبر 2016، وجود بعض "الإغراءات" من اتحاد الجارة الجزائر، وكذا اتصالات أخرى من قبل اتحادات كروية أخرى مثل الصين.

رونار كان قد أدلى في تصريحات للصحافة الفرنسية في تلك الفترة نفى من خلالها وجود اتصالات أو رغبة للاتحاد الجزائري في التعاقد معه، رغم أنه طلب شخصيا من مسؤولي التواصل داخل الـFRMF نشر بلاغ من أجل تأكيد تشبّثه بالبقاء في منصبه رغم وجود اتصالات من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وبعد مرور قرابة سنتين على هذه الحادثة، عاد الناخب الوطني مجدّدا لنفي وجود اتصالات مع جهات معيّنة في إشارة منه إلى الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى الجزائر لتدريب منتخبها الوطني، رغم تأكيدات مسؤولين بارزين في الاتحاد الجزائري بوجود اتصالات مباشرة مع "الثعلب"، وهو ما أكدته كذلك محادثات بين المدرب الفرنسي وأحد الوسطاء.

ويبدو أن هيرفي رونار قد استعمل ورقة الجزائر في أكثر من مناسبة للضغط على جامعة الكرة المغربية من جهة وزيادة راتبه من جهة أخرى، وكذا الترويج لاسمه مدربا مطلوبا على الساحة الإفريقية والدولية، رغم خروجه بنقطة واحدة فقط من أول تجربة له في كأس العالم.

وأثار انتقال عدد مهم من لاعبي الفريق الوطني المغربي إلى دوريات الخليج العربي، وترقّب التحاق أسماء أخرى، العديد من الشكوك حول إمكانية بقاء رونار على رأس الإدارة الفنية للنخبة الوطنية، خاصة أنه أعلن في أكثر من مناسبة عدم تحمّسه للمناداة على لاعبين ينشطون في دوريات مشابهة.

وينتظر الشارع الكروي المغربي الأيام القليلة المقبلة بترقّب كبير من أجل الكشف عن مصير المدرب الفرنسي رفقة المنتخب، خاصة وأن "الأسود" على بعد أسابيع قليلة من استئناف مسار تصفيات "كان" 2019، التي تضعها جامعة الكرة نصب عينيها من أجل العودة إلى منصة التتويج القاري بعد غياب لـ 42 عاما.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - الوجدي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:07
و الله عندنا فريق مغربي قوي يلعب بقلبه و دمه ، لكن هذا المدرب لم يكن في مستوى الفريق و الكثير منا ينفعل و يتحمس بجوارحه لهذا المدرب .
انا بالنسبة لي ذهابه أخين للفريق المغربي ، هناك مدربين اكفاء اكثر من الثعلب ، الأسود لا يمكن للثعلب ترويدها !
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28
2 - فاتحة الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:07
ههه شكون داها فيه لا هوا لا لقجع اوجامعتو المغاربة عندهم اولويات مستشفيات محاربة البطالة......بقالينا فل التغلب انا ماكنت بلاصتو كوحشمت على المرتبة الزينة ما قبل الاخير خايبا أو لمعاودة
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16
3 - بولفاف مروكي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:18
ضدا في الجزائر التي تعمل علي اغراءه باموال البترول..سنكون لها نذا ...فكل ماهو لدي المغرب..جزائر الشر تحسده وتطمع فيه..فرونار ذكي..ولن يقبل ان ياخذ اوامر الكرة من جنرلات اجزائر..علي الجامعة لعب ورقة النذ لجزائر..مادام العملية اصبحت سياسية اكثر من كروية..
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-27
4 - محب الرياضة الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:18
انا شخصيا لا افهم لماذا هذا التعلق المبالغ فيه في هذا المدرب المغرور، لعبنا معه كاس افريقيا واقصينا في ربع النهاية. لعبنا معه كاس العالم وانهزمنا مرتين وتعادل وانتهينا بنقطة واحدة والمرتبة27 في المنديال. لعبنا معه اقصائيات كاس افريقيا 2019 وانهزما امام الكاميرون. هناك من سيقول ولكن رونار اهلنا لكاس العالم وانا ساقول والله لو كانت ساحل العاج بمنتخبه القوي الذي نعرفه ولو ان نجومه لم يعتزلوا في وقت كان لصالحنا والله لما تاهلنا لكاس العالم سواء مع رونار او مع مورينيو. يجب اعفاء هذا المدرب من تدريب المنتخب بعد النتائج الهزيلة في كاس العالم.
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20
5 - Sallami الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:19
سامحني يا اخي لكنك احسستني اني اقرا نفس الشيء مرارا و تكرارا مستعملا كلمات مختلفة.
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9
6 - Observateur الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:20
لتكن الجامعة هي رونار وتجعل رونار هو الجامعة: يجب قلب المعادلة اداك سيقبل رونار وغير رونار ...كفى من العبث بضمير الجمهور....وربما في التغيير يكون تكميل لما كان ناقص لو بقي حماس العمل لدى الجامعة بنفس الحماس السابق وهو الأهم وهو القلب الدي لا يجب أن يتوقف اما الباقي كله له حل!!
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3
7 - ahmed الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:21
قال زطشي رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ان رونار لن يدرب الفريق الجزائري .
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2
8 - مغربي زويييييييييييين الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:21
الى نجح في تدريب منتخب الأسود هذا ما ميعنيش انه غادي ينجح في تدريب منتخبات اخرى ....، الى بدا كيتسغل الجامعة المغربية غير يمشي عطا الله المربين العالميين لي مستعدين يدربوا المنتخب المغربي
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7
9 - بناصر الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:24
اذا قمنا باحتساب المبالغ التي يتقاضاها سنجد انها ربما تفوق المبلغ الذي يمكن ان يربحه منتخبنا ولو فاز بكاس افريقيا. لماذا لا يستفيذ اطار وطني من هذه المبالغ المغرية
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4
10 - Mosi الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:25
خويا رونار ماعندناش مشكيل تمشي فحالك اخويا...جيب غير اللي يخلص عليك ديك 4 دلمليار وسيييييير الله يعرضك السلامة...
المنتخب كيصنعو قتالية اللاعبين ماشي المدربين...
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6
11 - jeo الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:25
إمشي أفحالو الدصارة بزاف أكتر من القياس . اشدار لاشيء يستحق الدكر. كأس العالم هوى من أخرج المتخب المغربي من الدور لأول بالغلط و الفلسفة التي إرتكبها في اللقاء الاول ضد ايران . خصوا إمشي أفحلو لن يعطي اي شيء أخر للمغرب وهدا الشيء يعرفه هوى شخصيا. ضيع فرصه لن تعوض على المغرب اسهل كاس العالم . مان المغرب إمشي بعيدا .باي باي
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6
12 - ولد حميدو الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:25
المشكل أن الجامعة مددت عقدته إلى 2022 و هو الآن في موقع قوة فكان عليها أن تحددها مع نهاية المونديال و وقتها ادا أراد الابتزاز نعطيه سميك فرنسا فادا قبل مرحبا و ادا لم يقبل الله يعاونو اما الان فحتى ادا ما أراد المغرب إقالته فعليه أن يدفع له كل الشهور و ادا عكس المغرب انتقاله فسوف لن يقوم بمهمته و المغرب هو الخاسر
صراحة ادا ضخم شخصا غادي يلعب عليك العشرة لأننا اعتبرنا تعادل مع اسبانيا معجزة بينما كوريا انتصرت على ألمانيا حامل اللقب السابق
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5
13 - مسمى بالمصطفى الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:27
و كثرتوا ليه بحال إلا هو الي كان كايجري فالتيران ٩٠ دقيقة و باز ليكم ملهينا بهاد الخبار هدي أسبوعين تقول هو مارادونا و يمشي فينما بغا سوقو هداك و نزيدكم معندناش مشكل مع إخوانا الجزائريين لكن عند المشكل مع هدا الطحان الي الكل عاطيه كثر من قيمتوا. و خليه يتلاح يهننا
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5
14 - حاميدو الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:27
على رأي المصريين....اذا أراد الرحيل مع ألف سلامة والعديد من المدربين يتمنون تدريب المنتخب المغربي.
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15 - عبدو الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:28
تضخيم الامور واعطإها اكتر مما تستحق هناك منتخبات تجاوزت الدور الثاني ورحل عنها مدربين علميين ان اراد الرحيل فلباب وسع من كتافو كاين ليخدم
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3
16 - مغربية الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:28
خلينا هدا رونار هو شغلنا شاغل .بحال الى بقا غيتحلو جميع المشاكل (الامن و الصحة و التعليم و السكن ووو) اش خاصك العريان رونار امولاي.بقا مرحبا مشا الله يعونو راه مدرب و غيلعب معا رابحا من حقو كاع لي فشي خدمة وجاتو خدمة حسن مغيقولش لا.براكا من العواطف و كونو كبابل بحالو و نودو بينو حنت ايدكم الي فشي بلاصة يخدم و يدمر و يخلي الناس كيتقاتلو باش يخدم معاهم .هدا هو درس لي تعامت من رونار
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17 - hassan الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:28
ان اراد ان يمشي فعليه ان يغادر اليوم قبل الغد في نضري كانت صفقة فارغة الزاكي افضل منه بكثير على الاقل الزاكي مغربي
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18 - محمد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:29
ما كاين لا جزائر لا ستة حمّص:رونار قال ما غادي يدرب حتى شي فريق إفريقي ورد عليه زطشي رئيس الفاف وقال:رونار لن يكون مدربا للخضر.نقطة إلى السطر
راه 4 مليار أحسن من رونار في الوقت الحالي
على السيد لقجع أن يكون صارما في هذا المجال ولا يتنازل عن الشرط الجزئي كله أو جزء منه
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19 - ديوجين المغربي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:29
الشارع المغربي لاينتظر بقاء رونارد من عدمه بل ينتظر بناء المدارس والمستشفيات ينتظر رفع الاجور ومحاربة الفساد تحسين العيش الكريم والتقدم في كافة المجالات اما رونارد او غير رونارد راه طريق السد دي ماترد الما والشطابة .
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20 - عزيز الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:29
في نظري المتواضع يبعد منا و يعطينا شبر ديال التيساع و باراكا ما يبقى يلوي لينا ف يدينا و يلاقي لينا ريوسنا مع ديال الجزائر صافي اللي دور معاك مزيان سير ليه أنا بعدا والله مابان ليا باللي درتي لينا شي حاجة خصوصا فالمونديال جوج خسرات و تعادل و رتبة 27 واش أعباد الله تتعتبرو هذا انجاز الله يهدينا و يهديكوم كون دارها شي مدرب مغربي كون نقاو ليه ودنيه ولرفعت أصوات تطالب بتنحيته أو تقديمه للقضاء ......أجمعوا راسكم شويا المغاربة
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21 - med الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:30
هذا الرجل أبان بأنه فعلا ثعلب. يستغل المزايدات لصالحه. وانا شخصيا أرى مدربين مغاربة في مستوى عالي جدا
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22 - مواطنة 1 الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:31
ما عندنا حتى مشكل الا بغى يدرب الفريق الجزائري ، كون كان غادي ينفعنا مستقبلا كون نفعنا في اللي داز . غير بصحتهم ، المغاربة والجزائريين أشقاء ، واللي جاب الثعلب ممكن يجيب الصلوقي . زعما راه الا بقى غادي ناخذو كأس العالم الجاي ؟
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23 - mohamed الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:31
المدرب اوضح انه لن يرحل خاصة الى منتخب افريقي و اليوم، زطشي المسؤول الكروي الأول الجزائري صرح ان روزار و خليلودزيتش لن يدربا المنتخب الجزائري فلماذا هسبريس تصر على الخوض في هذا الموضوع!
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24 - El hout fin rah الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:32
الماء والشطاب حتى لقاع لبحر
لن يتاقلم مع العقلية الجزائرية
مدرب متعجرف نفخه الاعلام بابواقه ولم يقدم الكثير
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25 - من.جوج ابغال (( الحدود )) الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:33
والله ما عندهم عقل هاد اللي مسيرين الكرة في الدزاير .... وخدوه ربحو بيه ...خلصو غير مؤخر الصداق اللي عليه
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26 - مغربي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:34
السيد اعلن انه لن يذهب الى اي منتخب آخر إنفريقي إحتراما للمغاربة و احترموا ريوسكم و بركة من البلابلا !
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27 - ع الجوهري الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:35
أقترح على الجامعة وبالضبط القجع أن يذبح خروف أمام بيت رونار ويرمي عليه العار ما هاذا الذل هل انقرض المدربون حتى نقعد ننتظر هذا الثعلب يتفاوض
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28 - متابع الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:35
من أراد أن يذهب فليذهب ومن أراد أن يبقى فليبقى .مادا ربحنا من هده الكرة لا شيء .
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29 - بلفراط ابراهيم الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:37
وامالنا على هاد الحالة بحال ايلا هاد المدرب جبنا معاه كأس العالم وايمشي فحالو بغينيا نردوه شي حاجة مقدسة.منو عداد كيتمناو يدربو الاسود
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30 - محمد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:37
المدرب رونار ابان عن مستوى عالي في جميع منافسات الإفريقية سواء مع المنتخب المغربي أو غيره لكن تجربته لم تعطي أكلها على الصعيد العالمي وإقصاؤه من الدور الاول خير دليل لذلك علينا أن لا نعطيه أكثر من حقه وان لاندخل معه في مزايدات فليرحل أن شاء قالاموال التي ياخذها أبناء الشعب أولى بها
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31 - عزوز الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:37
أنا أرى والله أعلم أن تغيير هذا المدرب حتمي.
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32 - kader الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:41
والله راكم زتوا فيه !! بقاءه كعدم بقاءه هده الورقة و أمثالها تسعمل لمحاربة المقاطعة الهدف هو إلهاء الناس و نسيان المقاطعة لكن المقاطعون أوفياء و ترسخت الفكرة في عقولهم
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33 - Ayoub الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:42
On s'en fout de Renard et de ses AMIS, affairistes
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34 - mohamed الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:43
Renard a commis des erreurs dans le mondial , je ne vois pas pourquoi on en donne cette importance. Affichez Hespress svp
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35 - بوعار الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:45
كلام فارغ ...........رينار يحاول الضغط على لقجع لرفع راتبه ;رغم ان نتائجه مخيبة جدا ......ولكنه وجد بلدا صحافته جلها متملقين ومطبلين له ,وشعب مدوخ جله يصفق ويزغرد للفشل ,اين يجد مثل المغرب;الجزائر اعلامها لن يرضى الا بالنتائج الايجابية ويدقق وينتقذ كل صغيرة وكبيرة وهو يعلم جيدا هذا ....المغرب بلد الغفلة بامتياز !!!!!!!!!!وحتى ان لم يغادر فانه لن يحقق اية نتيجة ايجابية بكاس افريقيا بالكامرون .لم يبق له ما يعطيه للمنتخب وهو عازم على الرحيل وكل ما يقوله مجرد كذب.
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36 - Driss الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:46
Au diable s il veut rester d accord s il veut partir qu il parte au diable c est trop pour ce sujet nous avons nos cadres qui sont competants d aller plus loins avec nos lions c est tout.
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37 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:50
فين هدوك الي كانو تيمجدو رونار ها هو بان على حقيقتو
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38 - massi الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:52
والماء و الشطابة اشدر والو من الاحسن يمشي عند الفقاقير يحلبهم عندم البترول ة اغبياء
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39 - م ع الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:58
الجزائر فقط تشوش على المغرب. أي شيء في المغرب تريد أن تحصل عليه.
لو كانت الجزائر مستعدة لدفع مثل أجرة المغرب للمدرب لحصلت على المدرب و لكن الجزائر غير مستعدة لدفع أكثر من نصف ما يتقاضاه المدرب في المغرب. و خير دليل لم يستطيعون إعادة المدرب حاليلوفتش بسبب الأجرة.
رونار لم يقدم شيء للمغرب و هناك مئات المدربين لتعويضه.
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40 - med oujda الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:59
والله إلى أصبح هذا الموضوع حااااااامض أعطناه أكثر مما يستحق بغا إمشي الله إعاونو مشا مدرب إجي مدرب مالو دايرنا لعبة أحنا و الجزائر الشقيقة
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