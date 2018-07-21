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الرئيسية | رياضة | كريم بنزيمة في صفوف ميلان بنفس راتب ريال مدريد

كريم بنزيمة في صفوف ميلان بنفس راتب ريال مدريد

كريم بنزيمة في صفوف ميلان بنفس راتب ريال مدريد
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 21 يوليوز 2018 - 14:40

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نادي "آ. سي. ميلان" يسعى لضم مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة، الفرنسي الذي وافق بالفعل على الانتقال للفريق الإيطالي.

وأشارت قناة "سكاي إيطاليا" إلى أن ممثلي بنزيمة اجتمعوا مع المدير الرياضي لـ"روسونيري"، ماسيميلانو مارابيلي، والمدرب جينارو غاتوزو الذي يعد الأكثر اهتماما بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.

وأضاف المصدر أن غاتوزو تواصل مباشرة مع اللاعب الذي وافق على اللعب لصالح النادي الإيطالي. وسيقدم الفريق الإيطالي لبنزيمة نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليا في ريال مدريد؛ البالغ تسعة ملايين يورو سنويا، مع عقد حتى 2022 بواقع عام إضافي مقارنة بعقده مع "الملكي".

وأشارت "سكاي" إلى أن الأمر يتوقف الآن على المفاوضات مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي لن يقف عائقا أمام رحيل المهاجم الفرنسي حال طلب ذلك؛ بفضل العلاقة الجيدة التي تجمع بينهما.

وعلى الرغم من ذلك، عقب كريم الجزيري، ممثل اللاعب بنزيمة، على هذه المعلومات عبر حسابه بموقع "تويتر" بأيقونة رمزية تمثل "وجها ضاحكا".

وتأتي هذه المعلومات في نفس اليوم الذي سخر فيه بنزيمة من تصريحات أوريليو دي لاورينتس، رئيس نادي نابولي، حين عقب على إمكانية ضم المهاجم الفرنسي لصفوف الفريق.

وردا على سؤاله عن إمكانية التعاقد مع اللاعب المدريدي، صاحب الـ30 عاما، قال دي لاورينتس إن فريقه لا يستقدم سوى اللاعبين صغار السن، ليرد بنزيمة بعبارة: "مجنون آخر ينضم للقائمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - calchio السبت 21 يوليوز 2018 - 14:49
صافي، الليغا الإسبانية مات ليها الحوت...
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7
2 - عبدالصمد السبت 21 يوليوز 2018 - 15:00
هههههه غن تهناو بعظا من الاعصاب ديلو هههههه اول لعب خرج من الريال وأنا ابتسم ههههههههههههه
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-3
3 - غوبر فريد السبت 21 يوليوز 2018 - 15:12
كان عاهة على فريق الريال وسبب غضب جماهيرية خلال السنوات الاخيرة وكان مجامل بشكل غريب من طرف مواطنه المدرب المحظوظ و خادم الحاكم الحقيقي في التشكيلة الهجومية اللاعب رونالدو بالاضافة الى النفخ والتطبيل الإعلامي الفرنسي .
وبذهاب مسانديه لم يبق له احد يعتمد على تغطية فشله وسيقرر الهروب الى فريق بعيدا عن الاضواء .
اكيد لن يفعل شيءا هذا المنتهي
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1
4 - مهاجر السبت 21 يوليوز 2018 - 15:22
بنزيما كان كارتيا هدا الموسم ولكن كان حاسما في دوري الأبطال وأتمنى له التوفيق.
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