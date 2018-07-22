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الرئيسية | رياضة | اللاعب رابيو أدريان مستمر في نادي "سان جيرمان"

اللاعب رابيو أدريان مستمر في نادي "سان جيرمان"

اللاعب رابيو أدريان مستمر في نادي "سان جيرمان"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 يوليوز 2018 - 02:50

أكدت تقارير إخبارية أن لاعب وسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو مستمر في صفوف النادي الفرنسي، رغم إغراءات أندية أوروبية أخرى على رأسها برشلونة.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن اللاعب يركز حاليا في معسكر فريقه للموسم الجديد. وأضافت أن اللاعب ابتعد أكثر عن الالتحاق بـ"كامب نو" بعد التقارير العديدة التي كان تربط اسمه بالنادي الكتالوني.

وكشف المصدر نفسه أن إدارة النادي الفرنسي تبحث عن تجديد عقد رابيو، البالغ من العمر حاليا 23 عاما، والذي ستنتهي إلزامية فصوله بحلول الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة لكرة القدم يبحث عن دعم خط وسط فريقه الأول بعد رحيل قائده السابق أندريس إنييستا، لخوض تجربة في الدوري الياباني، وكذلك البرازيلي باولينيو المتوجه نحو الصين.

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