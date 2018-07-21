مدرب حسنية أكادير: النادي يريد مسارا مليئا بالألقاب

هسبورت - محمد فنڭار*

يتطلع فريق حسنية أكادير للظهور بوجه أفضل خلال الموسم الجديد، بعدما احتل السنة الماضية المركز الثالث في الدوري الاحترافي وأزاح فريقي اتحاد طنجة والوداد الرياضي من المنافسة على درع البطولة في آخر جولاتها، ويتبين ذلك من خلال التعاقدات الجديدة والسياسة المختلفة التي ينهجها النادي.

وأضحى الفريق "السوسي" واحدا من الأندية المهيكلة بشكل جيد على جميع الأصعدة، خاصة مجال التكوين؛ إذ ينوي مسؤولوه بناء مركز تكوين سيكون الأكبر من نوعه في منطقة سوس، ينتفع به الفريق من خلال إبراز نجوم محليين يدعمون نادي المدينة والمنتخب الوطني مستقبلا.

ويضع الحسنية أهدافا محددة مع مدرب الفريق، الأرجنتيني ميغيل غاموندي، تهم أساسا تكوين الخلف واختيار الأجود للاستفادة من المنتوج المحلي، حتى يقدم الإضافة ويقود ناديه نحو مسار مليء بالألقاب.

وفي تصريح خص به "هسبورت"، قال غاموندي إنه متفائل بمستقبل حسنية أكادير، الذي يسير وفق مخطط واضح المعالم، سطره منذ قدومه إلى الفريق مع المكتب المسير، مبرزا أن الجميع يساهم في تطوير النادي للارتقاء به إلى مصاف الأبطال.

وفي سياق متصل، أكد غاموندي أنه يعمل جاهدا مع مجموعته خلال استعدادات الموسم من أجل الحفاظ على أسلوب لعبه، مع تصحيح بعض الهفوات التي أبعدت اللقب عن مدينة أكادير، موردا أنه قام بتغييرات على مستوى بعض المراكز مع انتداب لاعبين جيدين لتحسين الأداء، مشددا على أن "الهدف يبقى بالطبع التتويج بإحدى الألقاب الممكنة هذا الموسم، بحكم المنافسة على ثلاث واجهات، الدوري المغربي وكأس العرش وكأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف المدرب الأرجنتيني أنه راض تماما عن تركيبته البشرية، معتبرا إياها من أفضل ما درب طيلة مسيرته الاحترافية، وقال: "أنا متأكد من قوتها ورغبتها في صناعة التاريخ".

ويعسكر نادي حسنية أكادير بضواحي مدينة الدار البيضاء، وتحديدا بمركب الوداد الرياضي المتواجد في "بوسكورة"، ويمتد معسكره حتى 27 يوليوز الجاري، بحضور جميع اللاعبين المنتدبين وعددهم تسعة، منهم ثلاثة أجانب، لاعبان من فلسطين وآخر من صربيا، ومغربي سابق كان يلعب بشبان "أياكس أمستردام" الهولندي.

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