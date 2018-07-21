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الرئيسية | رياضة | منتخب المغرب للدراجات يجرّد من ميداليتين بالجزائر

منتخب المغرب للدراجات يجرّد من ميداليتين بالجزائر

منتخب المغرب للدراجات يجرّد من ميداليتين بالجزائر
آمال لكعيدا من الجزائر*
السبت 21 يوليوز 2018 - 13:20

توصلت إدارة المنتخب الوطني المغربي الدراجات بإشعار من اللجنة المنظمة للألعاب الإفريقية للشباب، المقامة حاليا في الجزائر، تخبر بتعديل نتائج السباق الذي أجري ببلدية الرويبة وحصد فيه المغاربة ميداليتين، ذهبية للذكور ونحاسية للإناث؛ وذلك بمنح المنتخب المغربي ذكور المركز الثاني، وبالتالي تجريده من الذهب وتعويضه بالفضة، ثم سحب النحاسية من منتخب الإناث وجعله في المركز الرابع.

وعلمت "هسبورت" أن المسؤولين باللجنة الوطنية الأولمبية، بتنسيق مع أعضاء الوفد الممثل لمنتخب الدراجات، سجلوا احتجاجا لدى اللجنة المنظمة للتظاهرة بخصوص الموضوع، كما أنهم يستعدون للجوء إلى الجنة الدولية الأولمبية للاعتراض على قرار سحب الميدالية الذهبية من ذكور الدراجات التي تسلموها أمس بعزف النشيد الوطني، فيما تم تجريد الإناث من النحاسية وجعلهن في المركز الرابع.

كما يتضمن احتجاج اللجنة الوطنية الأولمبية مجموعة من الهفوات التنظيمية التي عانى منها المنتخب المغربي للدراجات، ذكورا وإناثا، بداية من عدم توفير مسار خاص بالتداريب، مرورا بـ"الخطأ التقني الذي يتحمل مسؤوليته المنظمون تجاه حكام السباق الذي جرى في ظروف تنظيمية مزرية".

وجاء قرار اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من الألعاب الإفريقية المقامة في الجزائر بداعي "وجود عطل في العدادات"، وبأنه "تم اللجوء إلى تقارير الحكام المكتوبة بخط اليد لتعديل النتائج".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Observateur السبت 21 يوليوز 2018 - 13:37
على الدراجة المغربية بشي تفوسيخة على يد شي فقيه عارف حرفته مزيان!
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-7
2 - كاره عصابة المرادية السبت 21 يوليوز 2018 - 13:42
حتى هاذ المغاربة المشاركين في هذا السباق في دولة الغدر والنفاق والتزوير الجزائرية راهم مداويخ وسرهم الي مزال كايثقو في عصابات الجزائر ويشتركون معهم في تظاهرات في بلد النفاق والغدر والتزوير .
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1
3 - hamid السبت 21 يوليوز 2018 - 13:44
ويريدون تنظيم كاس العالم ، مظاهرة رياضية صغيرة حصلوا فيها
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10
4 - سي محمد السبت 21 يوليوز 2018 - 13:45
وآسفاه على هذه الرياضة التي أظن سيكون مصيرها كمصير العاب القوى حيث لا نعيش فيهما إلا على الأطلال !!!!!!!
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2
5 - Dag dardalaf السبت 21 يوليوز 2018 - 13:46
Vous voulez organisera la coupe du monde avec eux, ça sera une très grande comédie mondiale et pas unecoupe
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11
6 - الحشمة السبت 21 يوليوز 2018 - 13:48
تنظيم مشترك لكأس العالم هههههه
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2
7 - تنظيم كارتي السبت 21 يوليوز 2018 - 13:49
دولة العسكر لا تستطيع تنظيم تظاهرة افريقية للشباب و تتبجح انها دولة رائدة في افريقيا ، فقط قبل ستة كاد يسحب منها ملف التنظيم ،
المشاركون المغاربة لم يجدوا في البداية مكان الاقامة و حتى بعض المشاركين من دول اخرى حيث اظطر بعضهم الى المبيث في الفنادق على نفقتهم الخاصة .
حتى الملعب جويلية غير مجهز بالكراسي و الجمهور يجلس فوق الاسمنت .
الدولة العسكرية مهمتها هي شراء السلاح طمعا في صحراء المغرب و المحيط الاطلسي بواسطة استخدام مرتزقة من الجزائريين و بعض المغاربة الانفصاليين
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6
8 - abdou السبت 21 يوليوز 2018 - 13:53
يا أمة ضحكت... استحييت أن أكمل و لكن الجيران لم يستحيوا بعد، فرحنا عند رؤية تلاحم الشعبين في روسيا و لكن المسؤولون لم يعجبهم الأمر و ينتظرون كل فرصة لزرع الكره و الفتنة... و لكن، لن نرضخ لكم و سنقاتل سلبيتكم بإيجابياتنا كشعب واحد، #ديما جيران: المغرب و الجزائر (اتقوا الله يا المسؤولين!!!).
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9 - بن بشكوال السبت 21 يوليوز 2018 - 13:54
غزاو فيكم قلبكم ميت لعبة الحرب هي ما يجب أن يجمع بيننا
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0
10 - Ayoub السبت 21 يوليوز 2018 - 13:58
Vous savez qu'ils n'ont plus les moyens même pour acheté du lait, ils impriment leurs billet bancaire avec des photocopieuses en couleur et vous voulez une médaille d'or mérité?, retourner chez vous au plus vite
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