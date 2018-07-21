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كُتّاب وآراء
منتخب المغرب للدراجات يجرّد من ميداليتين بالجزائر
توصلت إدارة المنتخب الوطني المغربي الدراجات بإشعار من اللجنة المنظمة للألعاب الإفريقية للشباب، المقامة حاليا في الجزائر، تخبر بتعديل نتائج السباق الذي أجري ببلدية الرويبة وحصد فيه المغاربة ميداليتين، ذهبية للذكور ونحاسية للإناث؛ وذلك بمنح المنتخب المغربي ذكور المركز الثاني، وبالتالي تجريده من الذهب وتعويضه بالفضة، ثم سحب النحاسية من منتخب الإناث وجعله في المركز الرابع.
وعلمت "هسبورت" أن المسؤولين باللجنة الوطنية الأولمبية، بتنسيق مع أعضاء الوفد الممثل لمنتخب الدراجات، سجلوا احتجاجا لدى اللجنة المنظمة للتظاهرة بخصوص الموضوع، كما أنهم يستعدون للجوء إلى الجنة الدولية الأولمبية للاعتراض على قرار سحب الميدالية الذهبية من ذكور الدراجات التي تسلموها أمس بعزف النشيد الوطني، فيما تم تجريد الإناث من النحاسية وجعلهن في المركز الرابع.
كما يتضمن احتجاج اللجنة الوطنية الأولمبية مجموعة من الهفوات التنظيمية التي عانى منها المنتخب المغربي للدراجات، ذكورا وإناثا، بداية من عدم توفير مسار خاص بالتداريب، مرورا بـ"الخطأ التقني الذي يتحمل مسؤوليته المنظمون تجاه حكام السباق الذي جرى في ظروف تنظيمية مزرية".
وجاء قرار اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من الألعاب الإفريقية المقامة في الجزائر بداعي "وجود عطل في العدادات"، وبأنه "تم اللجوء إلى تقارير الحكام المكتوبة بخط اليد لتعديل النتائج".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
المشاركون المغاربة لم يجدوا في البداية مكان الاقامة و حتى بعض المشاركين من دول اخرى حيث اظطر بعضهم الى المبيث في الفنادق على نفقتهم الخاصة .
حتى الملعب جويلية غير مجهز بالكراسي و الجمهور يجلس فوق الاسمنت .
الدولة العسكرية مهمتها هي شراء السلاح طمعا في صحراء المغرب و المحيط الاطلسي بواسطة استخدام مرتزقة من الجزائريين و بعض المغاربة الانفصاليين