الارتباك يعم "وفاق سطيف" قبل الوصول إلى الجديدة

هسبورت - أمال بلحاج*

بَرمجت إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري سفرها إلى المغرب لمواجهة فريق الدفاع الحسني الجديدي، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل. وبذلك، ستقضي يومين فقط في الجديدة قبل المواجهة المقرر إجراؤها يوم 27 يوليوز الجاري.

وسيخوض فريق وفاق سطيف الجزائري ثلاث حصص تدريبية، واحدة لإزالة العياء بعد الوصول إلى المغر، وأخرى في أحد ملاعب التداريب، والأخيرة على أرضية ملعب "العبدي" محتضن المواجهة، وفق ما تنص عليه قوانين الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت "هسبورت" أن فريق الوفاق الجزائري يعيش ارتباكا على مستوى برنامجه؛ إذ ليس معروفا بالنسبة إليه إن كان سيسافر إلى كرواتيا مباشرة بعد مواجهة الدفاع الجديدي لخوض مباراته ضد فريق العين الإماراتي ضمن البطولة العربية في نسختها الجديدة.

وكانت إدارة فريق سطيف قد وافقت على خوض المواجهة المذكورة في كرواتيا بطلب من نادي العين الذي يخوض معسكره هناك، إلا أن سفرها إلى المغرب وضيق الوقت لاستخلاص التأشيرات، جعلها تطالب بإجراء المباراة في الجزائر، في انتظار ما سيتم تقريره.

من جهة أخرى، استهل فريق الدفاع الحسني الجديدي تحضيراته لمواجهة الفريق "الجزائري" بعد حصول اللاعبين على يومين للراحة بعد العودة من الجزائر. وسيدافع "DHJ"عن حظوظه المتبقية للبحث عن نقاط تؤهله إلى الدور المقبل من المنافسة الإفريقية.

وسيحاول أبناء عبد الرحيم طاليب استدراك هزيمة الذهاب أمام الفريق الجزائري الذي يقوده الإطار المغربي رشيد الطاوسي، أملا في تعزيز تمركزهم في المجموعة، خصوصا وأن الفوز سيرفع من رصيدهم إلى أربع نقاط.

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