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كُتّاب وآراء
ديشان يبتغي فوز لاعب فرنسي بجائزة الكرة الذهبية
يرى ديديي ديشامن، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن جائزة الكرة الذهبية يجب أن يحصل عليها واحد من الـ23 لاعبا الذين نجحوا في حصد لقب كأس العالم 2018 بروسيا، دون أن يحدد لاعبا بعينه.
وقال المدرب في مقابلة نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أتمنى أن يفوز لاعب فرنسي بجائزة الكرة الذهبية، سيكون ذلك أمرا جيدا".
ويعلم ديشان جيدا أن كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو موجودان دائما في الترشيح للفوز بتلك الجائزة، ويأتي بعدهم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
ولكن مدرب "الديكة" أصر على أن أحد لاعبيه هو الأجدر بنيل تلك الجائزة بعد الأداء الذي قدمه المنتخب الفرنسي في المونديال، ونجاحهم في حصد لقب البطولة العالمية.