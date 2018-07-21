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كُتّاب وآراء
اللجنة الأولمبية الوطنية تضع "شروط ألعاب 2022"
رَهنت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية موافقتها على استضافة الدورة الرابعة من منافسات الألعاب الإفريقية للشباب، المقرّر إجراؤها في 2022، بجعل كل الرياضات المعتمدة فيها مؤهّلة إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب المزمع تنظيمها في السنة ذاتها، وجعلته شرطا أساسيا لتعويض غينيا التي تعذّر عليها الالتزام بتنظيم التظاهرة.
وعلمت "هسبورت" أن اللجنة الوطنية الأولمبية اشترطت اعتماد كل مسابقات الألعاب الإفريقية للشباب رياضات مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، للالتزام بتنظيم النسخة الرابعة من المنافسة الإفريقية؛ وذلك بغرض ضمان نجاح الدورة تقنيا، وتمثيلية أكبر للرياضيين الشباب الأفارقة في الألعاب الأولمبية.
ومازال اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية لم يحسم بعد الامتثال لشروط اللجنة الوطنية الأولمبية، علما أن ليسوتو بدورها مرشحة إلى جانب المغرب لاستضافة الدورة الرابعة، لتعويض غينيا.
جدير بالذكر أن الرباط استضافت النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية للشباب عام 2010، في حين أقيمت الدورة الثانية في غابورون البوتسوانية عام 2014، فيما تستضيف العاصمة الجزائرية فعاليات النسخة الثالثة حاليا، في الفترة ما بين 18 و28 يوليوز الجاري.