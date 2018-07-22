عادل تاعرابت يرفض عرضا باللعب في دوري تركيا

هسبورت - أمال بلحاج*

يَبدو أن المحترف المغربي عادل تاعرابت ما يزال مطلوبا في سوق الانتقالات الصيفية على الرّغم من فشله في العديد من المحطات، وعجزه عن إثبات ذاته في آخر محطة رفقة نادي "جنوة" الإيطالي رغم أنه حاول العمل بجدية خلال الفترة الأخيرة لاستعادة بريقه والبحث عن انطلاقة جديدة من "الكالتشيو.

وكشفت صحيفة "BOLA" البرتغالية أن عادل تاعرابت قد ظهر خلال الأيام الأخيرة في البرتغال، إلا أنه لا يدخل ضمن خطط فريقه بنفيكا للموسم المقبل. في المقابل، هناك العديد من الأندية الأوروبية التي تلاحق اللاعب خلال فترة "المركاتو" الصيفي، أبرزها من إنجلترا، وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، فيما رفض تاعرابت عرضا من تركيا، لعدم رغبته في العيش هناك.

من جهة أخرى، يبدو أن نادي ليغانيس الإسباني أكثر جدية من أي فريق آخر لخطف خدمات اللاعب عادل تاعرابت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ إذ توقّعت صحيفة "ماركا" الإسبانية التحاقه بالفريق "الإسباني" بداية من الموسم الرياضي المقبل لخوض تجربة جديدة في "الليغا".

وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤولي ليغانيس الإسباني سيكون عليهم التفاوض أولا مع مالك العقد بنفيكا البرتغالي، للظفر بصفقة اللاعب المغربي عادل تاعرابت، على اعتبار أن ارتباطه بالنادي يمتد إلى غاية 2020. ومن المتوقّع أن تكشف الأيام المقبلة عن المفاوضات التي ستجمع بين الطرفين.

وشارك "اللاعب المزاجي" في الموسم الماضي رفقة نادي جنوة الإيطالي في 23 مباراة، سجّل خلالها هدفين، فضلا عن تقديمه تمريرتين حاسمتين، إلا أن النادي الإيطالي لم ينفذ بند الشراء الموجود في عقد استعارته، بسبب الإصابة التي كان قد تعرّض لها في شهر فبراير الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن صانع ألعاب المنتخب المغربي سابقا جاور العديد من الأندية، منها "لانس" الفرنسي، و"توتنهام هوتسبير" و"كوينز بارك رينجرز" و"فولهام" من إنجلترا، بالإضافة إلى لعبه رفقة نادي "ميلان" الإيطالي، لينتقل بعدها إلى فريق" بنفيكا" في البرتغال الذي أعاره إلى فريق "جنوة" الإيطالي خلال الموسم الماضي.

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