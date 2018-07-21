24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4406:2813:3917:1920:4022:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. كيف تمتد الأزمة المغربية من جيل إلى آخر؟ (5.00)

  2. مغاربة وجزائريون يستعدون للاحتجاج لفتح الحدود (5.00)

  3. سفير تركيا يصف العلاقات مع الرباط بالاستثنائية (5.00)

  4. مدغشقر وكينيا تسبقان المغرب في تصنيف الانترنت السريع بإفريقيا (5.00)

  5. مغربي بالأراضي المحتلة -11- .. بيريز وعين أسردون وأبي الجعد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الكرة الإفريقية تبكي "خيبة المونديال" في الرباط

الكرة الإفريقية تبكي "خيبة المونديال" في الرباط

الكرة الإفريقية تبكي "خيبة المونديال" في الرباط
هسبريس - و.م.ع
السبت 21 يوليوز 2018 - 18:05

أجمع المشاركون في ندوة، اليوم السبت بالرباط، حول تقييم مشاركة المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2018 بروسيا، نظمتها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، على أن "وضع برامج واقعية على مستوى التكوين والحكامة كفيل بجعل كرة القدم الإفريقية تنافس نظيراتها العالمية".

وقال أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إن هذه الندوة، التي تستمر إلى غاية يوم غد الأحد بمشاركة نجوم سابقين لكرة القدم الإفريقية؛ من قبيل المدرب الحالي للمنتخب السنغالي أليلو سيسي، والدولي الكاميروني السابق باتريك مبوما، تأتي من أجل دراسة الأسباب التي كانت وراء خروج المنتخبات الإفريقية الخمسة التي شاركت في كأس العالم من الدور الأول.

وأضاف أحمد انه "إذا كان الأمر يتعلق بإخفاق، فإنه ينبغي تحمل مسؤولية ذلك"، مؤكدا على ضرورة القيام بتحليل دقيق لمعرفة المسببات كاملة بهدف إيجاد الحلول والبدائل. وسجل رئيس الكونفدرالية أن العامل الرئيسي في تألق المنتخبات الأوروبية، مؤخرا في دورات كأس العالم، هو اعتمادها على تكوين الشباب من خلال الاهتمام بمنتخبات أقل من 20 سنة وأقل من 23 سنة، عبر وضع برامج نموذجية موجهة لجميع الفئات العمرية، حيث يبقى أكبر دليل على ذلك النجاح الذي حققه المنتخب الفرنسي الذي أنتج العديد من المواهب اضطلعت بدور حاسم في الفوز بكأس العالم.

وأكد أحمد أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مستعدة لتنفيذ جميع الاقتراحات والبرامج التي يقدمها المتخصصون، لاسيما وأن أغلبهم تابعوا النجاح الكبير الذي حققه مونديال روسيا، والإمكانيات التي تم تسخيرها لإنجاح هذا الحدث العالمي. وأضاف أن الجميع تابع النجاح الكبير الذي حققه مونديال روسيا على جميع المستويات، معتبرا أن التخطيط الجيد، والعمل الجاد، وحب الوطن، يعتبرون أهم المفاتيح التي جعلت من هذا العرس العالمي في كرة القدم، أحد أحسن الدورات في التاريخ. وأبرز أن بإمكان إفريقيا أن تحلم بالوصول لهذا المستوى، شريطة إعادة النظر في "رؤيتنا للمستقبل، ووضع أسس مقاربة استراتيجية بقواعد جديدة ومحددة، تعتمد الصرامة والجدية في العمل".

من جهته قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن العمل بشكل احترافي، على مستوى التكوين والبنيات التحتية، سيسمح لكرة القدم الإفريقية بمقارعة نظيراتها عالميا، معتبرا أن "الحكامة في كرة القدم تسائلنا على جميع المستويات، وستسائلنا بدون شك في السنوات القادمة".

وأكد لقجع أن هناك فرقا واضحا بين الممارسة الكروية بالقارة الإفريقية، مقارنة بالمنتخبات التي تظهر بشكل جيد في المونديال، سواء من حيث الممارسة أو التكوين أو الحكامة، معتبرا أن معرفة الإشكاليات والأسباب التي تقف وراء ذلك لا يحتاج إلى بذل مجهود كبير. وأشار إلى أن التقييم سيوضح، بجلاء، أن شروط الممارسة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، حيث يبدو واضحا عدم الاعتماد على مسلسل احترافي في تكوين الشباب، باستثناء بعض المبادرات الفردية.

وشدد لقجع على أن تطوير كرة القدم رهين بعاملين رئيسيين آخرين، يتعلق الأول بالمال، ويتجسد الثاني في الموهبة، التي تضفي على اللعبة الأكثر شعبية في العالم المتعة والجمال، محذرا من سيطرة منطق المال على كرة القدم، لأن ذلك يمكن أن يساهم في التضحية بالموهبة من دون شك.

وفي ما يتعلق بالتحكيم أكد رئيس FRMF أنه يعتبر ثاني مؤشر على تطور كرة القدم، ما يحتم تقديم مقترحات ملموسة من أجل مصلحة ومستقبل كرة القدم عبر القيام بتحليل عميق. وبخصوص مسألة الاستعانة بالتكنولوجيا لخدمة كرة القدم، كتقنية الفيديو "VAR" في مجال التحكيم، أكد لقجع أنه "تجب مناقشتها من الجوانب الفلسفية والحضارية والتاريخية لكرة القدم لتكون أداة لتحقيق النزاهة والعدالة الكروية في الملاعب". وخلص إلى أن تحقيق رهين بتوحيد الجهود والعمل بعزيمة قوية من أجل ترجمة الأفكار إلى واقع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سفيان السبت 21 يوليوز 2018 - 18:22
بالنسبة للمنتخب المغربي مشاركة ضعيفة نقطة واحدة الصف الأخير. عكس منتخب 86 الرثبة الأولي الدور الأول 5 نقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - master السبت 21 يوليوز 2018 - 18:23
اعتقد ان الرياضة بصفة عامة والكرة بصفة خاصة لم تعد مستقلة عن باقي الميادن الاخرى للدولة كالميدان الاقتصادي او السياسي مثلا لان بكل بساطة من يقوم على الشأن الرياضي ويتخذ القرارات ويعطيي المزانيات سواء من اجل التكوين او بناء ملاعب الاحياء او الاستثمار في الرياضات المدرسية هم الساسة او اعيان الدولة والكل يعلم طبيعة الساسة في إفريقيا او العالم العربي هي مخلوقات وجدت لتفترس الميزانيات. ولذلك اي اصلاح للكرة هو رهين باصلاحات شاملة للدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - كوايري السبت 21 يوليوز 2018 - 18:30
نتكلم عن الكرة الإفريقية إذا ما كوننا لاعبين محليا في كل دولة على حذا في مدارسنا وأحيائنا، لا يمكن أن نتكلم عن الكرة المغربية والنيجيرية والسنيغالية في الوقت أن 21 من 23 لاعب ولد وترعرع وتعلم الكرة في دولة أوروبية. على الجامعات والاتحادات الافريقية ان تكون الاعبين وتستثمر فيهم فلا يعقل ان دولة ككرواتيا التي لا يتعدى عمرها 30 سنة وسكانها اربع ملايين شخص، تلعب نهاية كاس العالم والدول الافريقية غالبا ما تقصى في الدور الاول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ابونذير السبت 21 يوليوز 2018 - 18:34
هيبة الكرة الافريقية ذهبت مع عيسى حياتو رغم ماقيل عنه حول الفساد وكان له وزن داخل الفيفا ويدافع عن الافارقة ويضهر في كل المناسبات عكس هذا الملاغشي بدون شخصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - محمد محمادي السبت 21 يوليوز 2018 - 18:35
ماتفرزه المجتمعات المتخلفة عموما يكون ضعيفا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.