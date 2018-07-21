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الرئيسية | رياضة | الإعارة تلحق اللاعب المغربي بوفال بنادي سيلتا فيغو

الإعارة تلحق اللاعب المغربي بوفال بنادي سيلتا فيغو

الإعارة تلحق اللاعب المغربي بوفال بنادي سيلتا فيغو
هسبريس - إفي
السبت 21 يوليوز 2018 - 20:10

وصل اللاعب الدولي المغربي سفيان بوفال، اليوم السبت، إلى مدينة فيغو الإسبانية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على صفقة انضمامه لنادي سيلتا.

ويلتحق بوفال بسيلتا فيغو على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، قادما من ساوثامبتون الإنجليزي، وكان في استقباله بمطار "فيغو- بينادور" الكاتب العام للنادي، بورخا أوبينيا.

وسيصبح لاعب الوسط المهاجم، صاحب الـ24 عاما، رابع صفقة للفريق الغاليسي هذا الصيف حال تخطيه الكشف الطبي خلال الساعات المقبلة.

وكان بوفال، المولود في باريس، قد تأهل في الفئات العمرية الصغيرة لنادي "آنجي" الفرنسي، وخاض أولى مبارياته في "ليغA" بقميص نادي ليل، موسم 2014-2015"، قبل أن ينتقل منه إلى ساوثامبتون الإنجليزي في صيف 2016.

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