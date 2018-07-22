التحاق الكندوزي بأرسنال يبعده عن "أسود الأطلس"

هسبورت - محمد فنڭار*

بَدأ البحث من جديد عن عناصر جديدة لدعم صفوف المنتخب المغربي في الاستحقاقات المقبلة، ومن بين الأسماء التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل محاولة إقناعها بالانضمام إلى "أسود الأطلس" لاعب أرسنال الإنجليزي ماثيو الكندوزي.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطّلعة أن الجامعة تضع قائمة من اللاعبين ضمن مخططاتها لحثّهم على اللعب في المنتخب الوطني بدل بلدان نشأتهم، إذ تفكّر منذ الآن في إيجاد الخلف، بحكم اقتراب عدد كبير من الأسماء الحالية بالمنتخب من إعلان اعتزالها لتقدّمها في السن.

وكشف المصدر نفسه أن الاجتماع التقني بين رئيس الجامعة فوزي لقجع والناخب الوطني هيرفي رونار، المقرّر أن يعقد الأسبوع المقبل، ستطرح فيه فكرة البحث عن مواهب مغربية في أوروبا، ومحاولة إقناعها بحمل قميص المنتخب المغربي مستقبلا، بمن فيها اللاعب الكندوزي المتعاقد حديثا مع أرسنال، قادما إليه من لوريان الفرنسي.

ورغم اختيار الكندوزي المنتخب الفرنسي بدل "أسود الأطلس"، بطلب من والده الذي رفض مجالسة رونار السنة الماضية، فإن الإدارة التقنية تصر على تكرار المحاولة من أجل جس نبضه مرة أخرى، علما بأن انتقاله إلى إنجلترا سيجعله أكثر قوة، وسيساعده على الظهور بوجه أفضل خدمة لمنتخب فرنسا، مما سيصعّب مأمورية FRMF في ثنيه عن اللعب لأبطال العالم.

ويعد الكندوزي واحدا من أبرز المواهب الكروية الصاعدة في فرنسا، حيث لعب في صفوف لوريان لموسمين، وبصم على مسار مميّز في بطولة "ليغ 1" موسم 2017/2016، وعمره لم يتجاوز بعد 20 سنة.

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