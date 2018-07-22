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الرئيسية | رياضة | مدرب المنتخب المغربي للجيدو يكذب إشاعة جزائرية

مدرب المنتخب المغربي للجيدو يكذب إشاعة جزائرية

مدرب المنتخب المغربي للجيدو يكذب إشاعة جزائرية
آمال لكعيدا من الجزائر
الأحد 22 يوليوز 2018 - 11:15

عَبّر سعيد باسو، مدرب المنتخب الوطني المغربي لرياضة الجيدو، عن استغرابه للأخبار التي روّجت لها الصحافة الجزائرية بخصوص "إقدام فريقه على الانسحاب من الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر احتجاجا على سوء التنظيم".

وأكد باسو أن كل ما تم تداوله في الموضوع عار من الصحة، وأن عودة المنتخب إلى أرض الوطن بعد نهاية مشاركته في الدورة كانت مبرمجة سلفا، ولم تكن هناك أي نية للمكوث في "القرية الأولمبية" إلى حين العودة جماعيا مع الوفد الرياضي الممثّل للمملكة في هذه التظاهرة.

وقال المدرب نفسه، في تصريح لـ"هسبورت"، "لم نتحدث إلى أي صحافي جزائري، ولم نشتك من أي شيء إلى اللجنة المنظمة، وبالتالي لا نعرف مصدر هذه الإشاعة ولا الغرض منها، مع أننا أنهينا مشاركتنا في الألعاب الإفريقية للشباب بحصدنا ست ميداليات في الفردي، فيما فشلنا في التتويج حسب الفرق".

وعبّر مدرب المنتخب المغربي للجيدو عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به المنتخب في المنافسة، مؤكّدا أن ست ميداليات (ذهبيتان وفضيتان ونحاسيتان) تبقى حصيلة جد إيجابية.

وفسّر باسو فشل منتخب شباب الجيدو في فئة الفرق بكون المنتخب دخل النزال محروما من عنصرين بسبب الإصابة، مضيفا أن "الطاقم التقني كان مركزا ومراهنا على المنافسة الفردية أكثر من المنافسة حسب الفرق".

وأهدى الثنائي علية خيري (أقل من 78 كلغ) وياسين العطاوي (أقل من 81 كلغ) ذهبيتين للمنتخب المغربي (الصورة)، وأحرز ياسر حانيش (أقل من 66 كلغ) ومروى فرحات (أقل من 44 كلغ) فضيتين، فيما حصد الميداليتين النحاسيتين كل من شيماء الطيبي (أقل من 36 كلغ) وزكرياء المعلم (أقل من 55 كلغ)، في الوقت الذي اكتفت أمل فضلي (أقل من 52 كلغ) بالمركز الخامس، وبركة عبد الحفيظ بالمركز الثالث.

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