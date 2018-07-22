البقالي يدخل تاريخ "3000 متر موانع" قبل رحلة البحث عن لقب قاري

هسبورت ـ عمر الشرايبي*

قال العداء المغربي سفيان البقالي، الفائز بسباق مسافة 3000 متر موانع ضمن جولة "إيركوليس" في ملعب "لويس الثاني" بإمارة موناكو، تاسع محطات "العصبة الماسية" لألعاب القوى، إنه حقق الإنجاز الذي كان يتطلع إليه هذا الموسم، ألا وهو النزول عن حاجز 8 دقائق.

وخص البقالي "هسبورت" بتصريح خاص، مباشرة من مطار موناكو قبل عودته إلى أرض الوطن، عبر من خلاله عن ارتياحه لنتيجة هذه المحطة، مضيفا: "تحقيق زمن أقل من 8 دقائق لم يتأت بين عشية وضحاها، فكما سبق لي أن أخبرتك بذلك، حددت الهدف الذي قمت من خلاله بمعسكرات مكثفة في مدينة إفران على مدار السنة، قبل أن يتأتى لي تسجيل توقيت أقل من 8 دقائق خلال ملتقى موناكو".

ولم يخف وصيف بطل العالم شعوره بضغط كبير قبل السباق، لا سيما بعد تحقيقه المركز الثالث في ملتقى محمد السادس بالرباط، وزاد: "تسرب إلي الشك وتساءلت مع نفسي إن كنت جاهزا وقادرا على الفوز بالسباق، لكن مع انطلاقته كسبت ثقة كبرى، بحضور أرانب سباق في المستوى الجيد، فضلا عن الأجواء الرائعة التي ميزت هذا الملتقى الأسرع ضمن رزنامة الموسم، حيث جاريت الإيقاع بشكل سليم، علما أن الكيني كيبروتو لم يكن جاهزا للمنافسة، فانحصر الصراع بيني وبين الأمريكي جاغر، وقد صممت على تحقيق التوقيت المطلوب، سواء فزت بالسباق أم لا".

وبتسجيله 7 دقائق و58 ثانية و15 جزءً من المائة دخل ابن مدينة فاس خانة أفضل عشرة عدائين في تاريخ المسافة، وبهذا التوقيت يكون سفيان البقالي قد سجل أحد أفضل الأزمنة الـ23 في تاريخ سباق 3000 متر موانع، وهو ثاني أفضل رقم وطني بعد إبراهيم بولامي، كما أنه من بين 12 عداء عالميا نزلوا عن حاجز 8 دقائق، حيث لم يعد يفصله عن الرقم القياسي العالمي، الذي يحمله القطري سيف سعيد شهين، إلا ثوان قليلة.

جدير بالذكر أن سفيان البقالي سيتقدم الوفد المغربي المقبل على المشاركة في بطولة إفريقيا لألعاب القوى، المقررة في نيجيريا بين فاتح وخامس غشت المقبل، من أجل البحث عن اللقب القاري، قبل أن يعود إلى المنافسة على لقب "العصبة الماسية"، الذي حقق وصافته الموسم الماضي، من خلال ملتقى برمنغهام، حيث احتل الرتبة الثانية خلف الكيني بينجامان كيغين، بفارق سبع نقاط، وهو يسعى إلى تقليص الفارق، قبل السباق النهائي في ملتقى زيوريخ متم الشهر المقبل.

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