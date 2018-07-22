نيمار: أتمنى التوفيق لرونالدو في يوفنتوس الإيطالي

هسبريس ـ مُتابعة

صرح البرازيلي نيمار جونيور بأنه يتمنى كل التوفيق للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المرحلة الجديدة في مسيرته الاحترافية، مع نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد رحيله عن ريال مدريد.

لاعب باريس سان جيرمان، على هامش مشاركته في دورة "نيمار جونيورز فايف" لكرة قدم الشوارع التي نظمها بمدينة ساو باولو البرازيلية، قال: "أتمنى لرونالدو كل التوفيق والأفضل في هذه المرحلة الجديدة".

وأكد نيمار، مرة أخرى، أنه "باقٍ بنسبة 100% مع باريس سان جيرمان"، كما صرح بأنه أصبح معتادا على الانتقادات التي يتلقاها، سواء من جانب الصحافة أو الجماهير.

وقال "اعتدت الأمر. أعرف ما يقولونه عني وأعرف ما يجب عليه بهذا الخصوص. ولكن أولئك الذين يقتربون مني أكثر يعرفون الصعوبات التي تصاحب أن أكون نيمار".

وشارك اللاعب في ثاني أيام البطولة الدولية التي ينظمها في مقر المؤسسة ذات الأهداف الاجتماعية التي أسسها في مدينة "برايا غراندي" على الساحل الأطلسي، التابعة لولاية ساو بالو، وذلك لمساعدة القاصرين في تجاوز مخاطر الإقصاء الاجتماعي.

كما شهدت المباراة مشاركة داني ألفيش، ظهير منتخب البرازيل وزميل نيمار في سان جيرمان وأحد أصدقائه المقربين، الذي لعب بعض الوقت قبل أن يتابع ما تبقى من التباري من وسط المدرجات.