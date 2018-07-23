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الرئيسية | رياضة | الريال يصر على جلب هازارد لتعويض رونالدو

الريال يصر على جلب هازارد لتعويض رونالدو

الريال يصر على جلب هازارد لتعويض رونالدو
هسبريس - إفي
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 01:50

بعد فشل التعاقد مع البرازيلي نيمار أو الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ما زال نادي ريال مدريد الإسباني مصرا على التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق تشيلسي اللندني.

ويسعى الريال لتعزيز خط الهجوم بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت صحيفة (آس) الإسبانية أن هازارد قد لا يعوض غياب رونالدو بشكل كامل، لكن المعدل التهديفي للاعب البلجيكي يفوق لاعبي الريال، إيسكو ألاركون وماركو أسينسيو.

وبعد فوز هازارد ببرونزية كأس العالم في روسيا مع منتخب بلاده، ما زالت مفاوضات تجديد عقده مع تشيلسي متعثرة، في الوقت الذي أبدى فيه رغبته في الانتقال إلى قلعة "سانتياجو برنابيو".

وسجل هازارد في الموسم الماضي 17 هدفا وصنع 13 أخرى، بينما سجل إيسكو 9 أهداف وأسينسيو 11.

غير أن الصحيفة نبهت إلى أنه في حال قدوم هازارد قد تظهر "تخمة" في المهاجمين، مثلما حدث مع الكولومبي خاميس رودريجيز والفارو موراتا اللذين رحلا عن الريال لعدم حصولهما على فرصة اللعب أساسيا في ظل ثلاثي (بي بي سي) الذي كان يضم الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة ورونالدو

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