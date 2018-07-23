العيون تحتضن جائزة محمد السادس للكيك بوكسينغ

هسبريس من الرباط

حدّدت الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ والموايطاي والصافات والرياضات المماثلة يوم السبت 4 غشت المقبل بمدينة العيون موعدا لتنظيم النسخة الرابعة من "الجائزة الدولية الكبرى لجلالة الملك محمد السادس للكيك بوكسينغ"، تحت الرعاية السامية لملك البلاد.

وأشار منظمو التظاهرة الرياضية إلى أن "اختيار العيون لاحتضان هذا الحدث الكبير مرتبط بما عرفته المدينة مؤخرا من نهضة تنموية شاملة طالت كل المجالات، بما فيها الجانب الرياضي، حيث أصبحت تتوفر على بنية رياضية مهمة؛ من بينها القاعة المغطاة، التي ستحتضن هذه النسخة والتي تستجيب لكافة المواصفات العالمية التي تليق بمثل هذا الحدث الرياضي".

وأضاف المنظمون، في تواصل مع هسبريس، أن "مدينة العيون ستحظى بدورها بشرف تنظيم الأنشطة الرياضية الكبرى أسوة بباقي المدن المغربية، ومن المنتظر أن تكون قبلة دولية تشد أنظار عشاق رياضات الكيك بوكسينغ من مختلف بلدان العالم، خاصة أنها ستعرف مشاركة العديد من ألمع الأبطال القادمين من كل من إيطاليا وفرنسا وفنلندا وهولندا وتركيا والكويت وألمانيا، إضافة إلى الأبطال المغاربة المقيمين بهولندا والمنتخب الوطني المغربي".

وأكّد المنظمون أن "هذه الجائزة استطاعت أن تحقق نجاحات لافتة خلال النسخ الثلاث السابقة التي تم تنظيمها على التوالي بمدينة طنجة وبشهادة خبراء دوليين، بعدما استطاعت أن تستقطب إلى حلبتها أشهر نجوم رياضات الكيك بوكسينغ والموايطاي المصنفين عالميا ضمن أرقى السلسلات العالمية مثل: WLF ،GLORY ، ENFUSION ، FIGHT LEAGUE و THAI FIGHT".

وحتى يتم تسليط الضوء على هذا الحدث الرياضي الكبير، يضيف المنظمون، ستعمل اللجنة المنظمة على عقدة ندوة صحافية سيتم الكشف عن مكانها وتاريخها لاحقا، من أجل تقديم البرنامج العام ومختلف الجوانب الأخرى المحيطة به.

يُشار إلى أن النسخة الأولى من الجائزة فاز بها النجم العالمي التايلاندي سيتيشاي، وبالنسخة الثانية البطل العالمي المغربي عزيز الهلالي المحترف بفرنسا، فيما النسخة الثالثة والأخيرة عادت لصالح البطل العالمي المغربي محمد مزواري المحترف بهولندا بعد تغلبه على بطل السلسلة العالمية Glory التايلاندي سينتشاي.