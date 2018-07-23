جابو: الفرنسي رونار يصلُح لتدريب منتخب الجزائر

هسبورت : أمال بلحاج (صورة: وحيد لخيار)*

فِي إحدى خرجاته الإعلامية النادرة، اختار عبد المومن جابو، لاعب فريق وفاق سطيف، ونجم المنتخب الجزائري خلال كأس العالم 2014، (اختار) جريدة "هسبورت" ليُطلّ على جمهوره المغربي والعربي، ويقرّبهم من كواليس مشاركة "الثعالب" في "المونديال"، مستقبله الكروي، رأيه في الإطار الوطني هيرفي رونار، حبه للجماهير البيضاوية وأشياء أخرى.

وقال اللاعب الجزائري عبد المومن جابو في حوار مطوّل سينشر لاحقا على "هسبورت"، إن الناخب الوطني هيرفي رونار يعد من المدربين الكبار، إذ سبق له وخاص تجربة في الدوري الجزائري من خلال الإشراف على تدريب اتحاد العاصمة، متوقّعا نجاحه رفقة المنتخب الجزائري لتشابه "العقلية" بين البلدين، مردفا: "إذا قدم للإشراف على منتخبنا فسينجح حتما كما نجح مع المنتخب المغربي".

وأضاف لاعب وفاق سطيف أن "أسود الأطلس" كانوا يستحقون تحقيق التأهل إلى الدور الثاني من "مونديال" روسيا، بعد المباريات الكبرى التي قدّمها اللاعبون أمام المنتخبين الإسباني والبرتغالي، موضّحا أن المنتخب المغربي لم يكن يستحق الإقصاء، مردفا: أتمنى أن يواصل العمل فالمستقبل أمامه".

وأكّد عبد المومن جابو، أنه يحب متابعة فريقي الرجاء والوداد البيضاويين في الدوري الاحترافي المغربي، وخاصة الجمهور البيضاوي، مضيفا: "في الديربيات، أشاهد ما يُقدمه جمهور الرجاء والوداد في المدرجات أكثر من مشاهدتي المباراة، فهم يشجعون على الطريقة الأوروبية"، موضحا في الوقت ذاته أن مستوى الدوريين الجزائري والمغربي متقارب.

وعن عودته إلى نادي وفاق سطيف الجزائري، أوضح اللاعب أنه رفض العديد من العروض الكبرى لعيون فريقه الحالي "لونطونط"، ولعشقه لهذا النادي الذي تربى بين أحضانه، مردفا: "تركت عرض النصر السعودي وعروضا أخرى من أجل سطيف.. أنا ابن المدينة ومن واجبي مساندته.. لدي عروض أخرى، لكن لم أحدد وجهتي المستقبلية".

وعاد عبد المومن لاستعادة ذكريات مشاركته رفقة المنتخب الجزائري في كأس العالم 2014، حيث كشف عن سر نجاح الجيل الذي تأهل إلى الدور الثاني من البطولة العالمية، موضحا: " قبل انطلاق المونديال حددنا الدور الثاني كهدف للمنتخب، كنا بمثابة العائلة والإخوة، المجموعة كانت تتوفر على لاعبين كبار وتأهلنا لم يكن صدفة بل جاء بالعمل.. حمدا لله تمكنا من بلوغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ الكرة الجزائرية، وشرفنا العرب الذين شجعونا خلال المونديال".

وتابع: "عند قدوم حليلوزيتش آنذاك لتدريب المنتخب، غيّر 90٪ من منظومة الفريق، وذلك من خلال استقطابه لاعبين يمارسون في الدوريات الأوروبية وآخرين من البطولة الجزائرية، وخلق بينهم انسجاما وعلاقات أخوية، في المقابل كنا نطبق تعليماته كلها داخل وخارج الميدان.. هذا هو سر تألقنا في المونديال".

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