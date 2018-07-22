رسميا .. مباراة "السوبر الإسباني" في ملعب طنجة

هسبورت من الرّباط*

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميا إقامة السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية، في الملعب الكبير لمدينة طنجة، وضعا بذلك حدا للجدل حول الملعب الذي سيتحضن المباراة.

ونشر (RFEF) بيانا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد من خلاله حصوله على موافقة الاتحاد الدولي "الفيفا" لإقامة السوبر الإسباني بطنجة يوم 12 غشت المقبل.

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