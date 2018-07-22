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رسميا .. مباراة "السوبر الإسباني" في ملعب طنجة
الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:30
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميا إقامة السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية، في الملعب الكبير لمدينة طنجة، وضعا بذلك حدا للجدل حول الملعب الذي سيتحضن المباراة.
ونشر (RFEF) بيانا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد من خلاله حصوله على موافقة الاتحاد الدولي "الفيفا" لإقامة السوبر الإسباني بطنجة يوم 12 غشت المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - المهاجر الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:35
انشاء الله الحضور ضروري وحتى شي واحد مايقولي مقاطعون لاني برشاوي حتى النخاع واسكن في برشلونة وسأكون بادن الله بطنجة. ...الفرجة المتعة السياحة. ...يجب على المسؤولين أن يستفيدوا من متل هاته التضاهر ات للترويج لطنجة خصوصا والمغرب عموما
3 - متتبع الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:51
زيد عليه. .... ايوا دابا المغاربة غادي ينساو ويتناساو الوضع المزري فالمغرب و يتهافتو على التذاكر وخا يشريوها بمليون التذكرة. .. شعب منافق ما تشدو على حتى شي ملة! !!!!
4 - علي الأحد 22 يوليوز 2018 - 17:06
لماذا لا تأتون بمفكرين و أدباء عالميين و علماء إلى طنجة يلقون فيها محاضرات تثقيفية ؟
أيها الشعب المغفّل الكرة هي مجرد تخدير و ضياع للوقت، و ليس بأولوية في حياتكم .. خصوصا في هذه الأوضاع المزرية ..
ثم إنه لا علاقة لنا كمغاربة بكرة إسبانيا أو فرنسا أو إنجلترا .. لهم كرتهم و لنا كرتنا ..
لو أتيتم بمستشفى إسباني أو جامعة بريطانية إلى المغرب لكان أفضل .. و لكن لا تريدون لأنهم حاقدون على الشعب المغربي و تريدون إلهائه بالترهات فقط ...
أيها الشعب المغفّل الكرة هي مجرد تخدير و ضياع للوقت، و ليس بأولوية في حياتكم .. خصوصا في هذه الأوضاع المزرية ..
ثم إنه لا علاقة لنا كمغاربة بكرة إسبانيا أو فرنسا أو إنجلترا .. لهم كرتهم و لنا كرتنا ..
لو أتيتم بمستشفى إسباني أو جامعة بريطانية إلى المغرب لكان أفضل .. و لكن لا تريدون لأنهم حاقدون على الشعب المغربي و تريدون إلهائه بالترهات فقط ...
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