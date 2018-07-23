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الرئيسية | رياضة | أبو زعيتر يقهر "الوحش البرازيلي" في UFC ويشكر العاهل المغربي

أبو زعيتر يقهر "الوحش البرازيلي" في UFC ويشكر العاهل المغربي

أبو زعيتر يقهر "الوحش البرازيلي" في UFC ويشكر العاهل المغربي
هسبورت - محمد فنكار*
الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:50

فاز المقاتل المغربي، أبوبكر زعيتر، على خصمه البرازيلي، فيتور ميراندا في أول نزال له في بطولة "UFC" العالمية، الذي احتضنته مدينة "هامبورغ" الألمانية، قبل قليل، بنقاط الحكام.

ودخل "أبو" مسلحا بعزيمة قوية ودعم كبير من الجماهير المغربية التي حضرت النزال، وشجعت البطل العالمي منذ بداية النزال الذي بدا فيه بوجه مشرف، وتألق بقوة ضرباته في وجه الخصم البرازيلي، كما كان قريبا من إنهاء النزال بالضربة القاضية في الجولة الأولى والثانية.

وآلت نقاط الجولات الثلاث للبطل المغربي بعد تفوق ملحوظ على "الوحش البرازيلي"، حيث كسب النزال بعد عمل كبير ومجهود حتى اللحظات الأخيرة.

ولم ينس البطل المغربي شكر الملك محمد السادس على مساعدته ودعمه، كما أثنى على كل من ساندوه في مسيرته وفترة إعداده لمبارياته.

واستعد البطل الذي يفتخر بمغربيته لهذا النزال بمدينة الرباط لمدة شهرين في سرية تامة، كما انتقل بعدها إلى ألمانيا لاستكمال تداريبه، والتقى في تدارييه بالمغرب في العديد من المناسبات، ملك المغرب، محمد السادس، وشجعه على تنظيم نزال بالمملكة مستقبلا.

وتوج البطل المغربي بلقب أحسن رياضي في ألمانيا لعام 2015 في فنون القتال المختلطة، كما توج بمجموعة من الألقاب والجوائز الفردية، كان آخرها في الجولة 33 من السلسلة العالمية للقتال الحر سنة 2016 في ولاية كنساس سيتي الأمريكية على حساب المقاتل الأمريكي مايك أرنت.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - younes الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:10
هنيئا لبطلنا أبو زعيتر بفوزه ومتمنياتي بالمزيد من التألق و العطاء
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169
2 - شكرا لألمانيا وهولندا الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:12
شكرا ألمانيا لأنك كنت المرفأ الحنون والأرضية الخصبة لأبناء أبو زعيتر..
شكرا هولندا لأنك صنعت لنا بطلا عظيما كبدر هاري..
شكرا لهشام الكروج وسعيد عويطة لأنكما كونتما نفسكما في بلد يفضل هدر المال على مهرجانات الغناء واللهو على إنشاء مدارس لمختلف الرياضات.
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285
3 - amazigh nsouss الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:16
congratulations abou zaitar and thank you so much for this honor.we are with you.we wish you all the best
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34
4 - متتبع الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:22
هنيئا للبطل العالمي ابو وعيتر المغربي
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60
5 - Lahcen الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:25
هنيئا لك الو زعيتر .ومزيدا من التفوق والعطاء .
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54
6 - دكالي الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:30
هنيئا لبطلنا، على جميع المغاربة أن يحدووا حدوك في ممارسة عملهم ليكونوا أبطالا كل في مسؤوليته،
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40
7 - اللوز عزوز الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:37
فوز مستحق يشرفنا كمغاربة.. مزيد من العطاء مزيد من التألق منا إليك ألف تحية وتحية.
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40
8 - الباجي عبد الكببر الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:40
انه بطل عالمي لانه عاش في بلد متقدم .لو انه عاش في المغرب وتناول طول حياته الاسفنج وشاي النسر قولو ا الله يستر
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46
9 - حاتم الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:46
شكرًا و الف شكر للجالية المغربية التي ترفع الرايه في كل مناسبه. لتكون الجاليه لديها ثأثير إيجابي كبير على مؤسسات الدولة.
نصيحة للأحزاب السياسية: استعينو بابناء الجاليه لتتعلمو المبادئ و الأخلاق السياسيه و حب الوطن، حب العمل بالنيه الحسنه و القناعه و ميزه الحياة السعيدة بقليل من المادة. ان تكسب حب الناس و الشرف و النزاهة أكبر بكثيييييييير من ڤيلا في المدينة و ڤيلا على البحر و النصب و الاحتيال.
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48
10 - مواطن مغربي الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:50
تهانينا الصادقة للبطل المغربي العالمي أبو زعير الذي توج العلم الوطني بفوز مستحق . و النصر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يشجع الشباب المغربي على التألق و النجاح .
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-7
11 - رباطي الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:04
شكرا لكل مغربي يرفع رايتنا عاليا و يكتب اسم المغرب على الشمس لكم منا كل التحية و الاحترام
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12
12 - حسن الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:04
شاهدت النزال ، فوز مستحق لكن البطل المغربي يجب ان يطور مستواه خصوصا في العراك الارضي ، المغربي يضرب بعشوائية و بدون تقنية لكن بقوة تصيب بنسبة اقل من خمسين في المئة حسب احصائيات النزال . العراك الارضي نقطة ضعف المغربي لكن شجاعته و اصراره مكناته من الفوز . ضد خصوم اصغر سنا و اكثر مهارة صعب عليه الفوز لكن ليس مستحيلا اذا استفاد من تجربة النزال الاول . على العموم كأول مباراة في هذا المستوى نتيجة ايجابية و مفيدة للمعنويات .
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8
13 - متتبع الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:12
التعليقات المنتقدة و الديسلايكات كلها من جزائريين .لهدا 6 مليون جزائري مريض بالضغط الدموي بسبب المغرب.
افتخر انني مغربي و بدون مقابل
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3
14 - talha الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:19
بالأمس صلى الجمعة أمامي . واليوم يشرف المغرب . إلى الامام يا بطل . Wir sind stolz auf dich.
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16
15 - بوزنيقة الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:23
هنيئا لبطلنا وشكرا لكل من ساهم في رفع راية مغربنا الحبيب والويل كل الويل لمن دنسه
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9
16 - وحدوي الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:33
المغاربة كلهم ابطال خاصهم. غير لي اساندهم لكن مع من .....
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4
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