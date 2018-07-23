أبو زعيتر يقهر "الوحش البرازيلي" في UFC ويشكر العاهل المغربي

هسبورت - محمد فنكار*

فاز المقاتل المغربي، أبوبكر زعيتر، على خصمه البرازيلي، فيتور ميراندا في أول نزال له في بطولة "UFC" العالمية، الذي احتضنته مدينة "هامبورغ" الألمانية، قبل قليل، بنقاط الحكام.

ودخل "أبو" مسلحا بعزيمة قوية ودعم كبير من الجماهير المغربية التي حضرت النزال، وشجعت البطل العالمي منذ بداية النزال الذي بدا فيه بوجه مشرف، وتألق بقوة ضرباته في وجه الخصم البرازيلي، كما كان قريبا من إنهاء النزال بالضربة القاضية في الجولة الأولى والثانية.

وآلت نقاط الجولات الثلاث للبطل المغربي بعد تفوق ملحوظ على "الوحش البرازيلي"، حيث كسب النزال بعد عمل كبير ومجهود حتى اللحظات الأخيرة.

ولم ينس البطل المغربي شكر الملك محمد السادس على مساعدته ودعمه، كما أثنى على كل من ساندوه في مسيرته وفترة إعداده لمبارياته.

واستعد البطل الذي يفتخر بمغربيته لهذا النزال بمدينة الرباط لمدة شهرين في سرية تامة، كما انتقل بعدها إلى ألمانيا لاستكمال تداريبه، والتقى في تدارييه بالمغرب في العديد من المناسبات، ملك المغرب، محمد السادس، وشجعه على تنظيم نزال بالمملكة مستقبلا.

وتوج البطل المغربي بلقب أحسن رياضي في ألمانيا لعام 2015 في فنون القتال المختلطة، كما توج بمجموعة من الألقاب والجوائز الفردية، كان آخرها في الجولة 33 من السلسلة العالمية للقتال الحر سنة 2016 في ولاية كنساس سيتي الأمريكية على حساب المقاتل الأمريكي مايك أرنت.

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