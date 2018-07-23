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الرئيسية | رياضة | المغربيات يستحوذن على الذهب في ألعاب الجزائر

المغربيات يستحوذن على الذهب في ألعاب الجزائر

المغربيات يستحوذن على الذهب في ألعاب الجزائر
آمال لكعيدا من الجزائر *
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 02:50

عزز المغرب رصيده من الميداليات في النسخة الثالثة من منافسات الألعاب الإفريقية للشباب، المقامة في العاصمة الجزائر، بذهبيتين جديدتين من إحراز السباحتين إيمان هدى البارودي التي فازت بسباق 50 متر على الصدر، وهبة فحصي عن سباق 100 متر سباحة على الظهر.

وإلى حدود اليوم الرابع من منافسات الألعاب الإفريقية للشباب، تلاحظ سيطرة شبه تامة لإناث المغرب على الميداليات الذهبية بسبع ذهبيات مقابل واحدة للذكور.

ومن جهة أخرى، ارتأى المنتخب المغربي للدراجات الانسحاب من السباق ضد الساعة، الذي أجري أمس، بعدما تبين للإدارة التقنية والدراجين أن مشكل العداد الذي حرمهم من الذهبية والبرونزية ما زال قائما، وأن الحكام سيلجأون للتقارير اليدوية للحسم في النتائج، وهو ما رفضه المنتخب المغربي مفضلا عدم خوض السباق كنوع من الاحتجاج.

وجاء قرار اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من الألعاب الإفريقية المقامة بالجزائر، بتجريد المنتخب المغربي للدراجات من ميداليته الذهبية وتعويضها بالفضية بالنسبة للذكور، وسحب الميدالية النحاسية من الإناث، بداعي وجود عطل في العدادات، وأنه تم اللجوء لتقارير الحكام المكتوية يدويا لتعديل النتائج.

ورفع المغرب غنيمته من الميداليات إلى 35، منها ثمان ذهبيات و ستة عشر فضية وإحدى عشرة ميدالية نحاسية.

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