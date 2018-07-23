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الرئيسية | رياضة | المغرب يحتضن الدورة الـ12 للألعاب الإفريقية

المغرب يحتضن الدورة الـ12 للألعاب الإفريقية

المغرب يحتضن الدورة الـ12 للألعاب الإفريقية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:10

يحتضن المغرب الدورة الـ 12 للألعاب الإفريقية، التي تعد أضخم تظاهرة رياضية في إفريقيا، في شهر أكتوبر 2019، وذلك باقتراح من الاتحاد الإفريقي واللجنة الوطنية الأولمبية على إثر انسحاب غينيا الاستوائية من تنظيم هذه التظاهرة القارية.

وذكر بلاغ لوزارة الشباب والرياضة أن الاتحاد الإفريقي واللجنة المشرفة رأيا أن المغرب يتوفر على كل الشروط والخبرات الضرورية لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية من هذا الحجم، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة القارية الكبرى ستعرف مشاركة أزيد من 5000 لاعب محترف وهاو، يمارسون في مختلف الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية، ومنها ما هو مؤهل للألعاب الأولمبية العالمية.

وأبرز أن الألعاب الإفريقية، والتي تعرف أيضا بألعاب عموم إفريقيا، تعد أكبر الملتقيات الرياضية في قارة إفريقيا، وتقام كل أربع سنوات، منذ أكثر من قرن، ويشرف على تنظيمها الاتحاد الإفريقي، مع رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا، واتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - البشير الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:19
كفى من تنظيم هده التظاهرات التافهة اي شئء فيه افريقيا او الافارقة تجد المغرب متلهف لتنظيمه
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-6
2 - مغربي كندي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:34
ايوا دابا المغرب قبل ينظم هاد التظاهرة يعني ان كل الدول المعترف بها في الاتحاد الافريقي غاديا تشارك....ايوا ما يجيش المسؤولين و يقولو ليك بلي البوليساريو ما يشاركش...لانهم عارفين قبل ما يقولو نعم انه فخ كبييييييييييييير للديبلوماسية االمغربية......و المشكل و لو البوليساريو عمرهم ما شاركة لكن زكارا فالمغرب غاديين يبغو يشارك فقط با ش يسببو مشكل للمغرب مع افريقيا............و ما يغيناش نبداو تاني من الصفر يعني انسحابات من التنظيم او منع فريق مشارك او اواو لان هده الامور تاثر على المغرب اكثر ما هي ف يصالحه.............
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-8
3 - brain الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:36
Le Maroc ne pourra pas accepter la presence d'une delegation de la republic fantome, ils ont participer a toutes les dernieres jeux africains.....nous n'accepterons jamais de voire le drapeau du polisario ici au maroc
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8
4 - المغربي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:39
احسن ميدالية سيحرزها المغرب هو خروج جبهة الوهم والعار التي كانت جارة السوء تفرضها على الدول الضعيفة بغير حق رغم عدم تمتعها بأي عضوية اممية او اولمبية
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7
5 - الزعبطة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:41
و الله المغرب من اوائل الدول في العالم في تنضم امؤتمرات والاعراس والالعاب الافريقية وغيرها...فتصفيقا لهاته ااجرءة المغربية...مادام وراءذلك بنيةمن الفناذق ومطبخ مغربي معروف وليس كجارة الجزائر الذين اغرقوا امتسابقين في وحل من المرق بالبطاطا ولحم جاموس ولسعات بعوض اانمر ...
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7
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