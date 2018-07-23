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الرئيسية | رياضة | راتب الحارس بوفون 5 ملايين يورو في السنة

راتب الحارس بوفون 5 ملايين يورو في السنة

راتب الحارس بوفون 5 ملايين يورو في السنة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 18:49

سيتقاضى حارس المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون راتبا صافيا عن هذا الموسم بقيمة 410 ألاف يورو شهريا من فريق باريس سان جيرمان، وهو ما يعني حصوله على 4.92 مليون يورو سنويا من النادي الباريسي، حسبما كشفت اليوم صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية.

ووقع الحارس العملاق (40 عاما)، الذي حرس عرين المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2006 ونهائي أبطال أوروبا مع السيدة العجوز ثلاث مرات (2003 و2015 و2017)، عقد انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، الذي يمتد لموسم واحد، فضلا عن موسم آخر إضافي، في صفقة انتقال حر.

وأكد بوفون خلال حفل تقديمه يوم 9 يوليوز الجاري أنه يشعر بـ"حماس الشباب" وامتلاكه لـ"طاقة معينة". ويعد واحدا من أفضل حراس المرمى في التاريخ، وعلى الرغم من أنه لا يستطيع أن يضمن مشاركته رسميا في مباريات الفريق، إلا أنه يحصل على راتب أعلى بكثير من منافسيه في هذا المكان، الفرنسي ألفونس أريولا والألماني كيفن تراب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رشيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:23
ما يساوي راتب 18 ألف مغربي من الطبقة المتوسطة سنويا... اللهم بارك :)
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2 - mehdi الاثنين 23 يوليوز 2018 - 19:38
الصراحة الكورة ولات فيها رواتب فلكية ... علماء العالم لا يتقاضون مثل هده الأسعار التي يتقضاها أناس يركضون وراء قطعة جلد منفوخة بالهواء . أجرة هدا الحارس لشهر تتعدى أجرة شرطي بكامل مسيرته العملية بما فيها من مخاطر يومية .
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