دراجي: المغرب سينظم نهائيات كأس إفريقيا 2019

آمال لكعيدا من الجزائر*

اسْتضاف المعلّق الرياضي الشهير حفيظ الدراجي صحيفة "هسبورت" في الجزائر العاصمة، حيث تحدّث عن مجموعة من المواضيع المتعلّقة بالمنتخبين المغربي والجزائري، وعن مساره المهني في التعليق التلفزي، واللقطة المثيرة التي رصد فيها وهو بصدد استعمال "الكالة" قبيل انطلاق الشوط الثاني لإحدى المباريات التي كان يعلق عليها في كأس العالم الأخير بروسيا.

وعبّر حفيظ دراجي، في حوار مصور تنشره "هسبورت"، عن خيبة أمله في المشاركة العربية عموما، والمغربية خصوصا، في منافسات النسخة الأخيرة من كأس العالم. كما علق على الجدل الذي لازم مستقبل الناخب الوطني هيرفي رونار مع "أسود الأطلس"، والأخبار التي ربطته بتدريب المنتخب الجزائري، قائلا إن استقدام "الثعلب" للإشراف على "محاربي الصحراء" لن يضيف شيئا إليهم، بما أن مشاكل الكرة الجزائرية أعمق من أن تكون تقنية.

وأكّد المعلق الجزائري بأنه يتوقّع أن تتحوّل بوصلة كأس إفريقيا للأمم صوب المغرب بتعديل الدولة التي تستظيفها سنة 2019؛ بدل الكامرون، فيما رأى أن التنظيم المشترك لكأس العالم سنة 2030 يبقى أمرا صعبا، في ظل التقدّم الكبير الحاصل في البنيات التحتية الموجودة في المغرب، مقابل جمودها في تونس والجزائر. وأضاف أنه حتى لو تحقّق الأمر سيحتضن المغرب جل المباريات، في حين ستنظم تونس والجزائر عشر مباريات فقط؛ بالنظر إلى عامل الإمكانيات اللوجستيكية والمرافق المتوفرة.

وختم دراجي حواره مع "هسبورت" بالتعليق على لقطة رصده وهو بصدد استعمال "الكالة"، خلال تعليقه على إحدى مباريات كأس العالم 2018، قائلا: "لكل منا خصوصياته.. أنا إنسان، والأهم أنني لا أقوم بأشياء محرمة أو تمس الآخرين".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com