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الرئيسية | رياضة | دراجي: المغرب سينظم نهائيات كأس إفريقيا 2019

دراجي: المغرب سينظم نهائيات كأس إفريقيا 2019

دراجي: المغرب سينظم نهائيات كأس إفريقيا 2019
آمال لكعيدا من الجزائر*
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 10:40

اسْتضاف المعلّق الرياضي الشهير حفيظ الدراجي صحيفة "هسبورت" في الجزائر العاصمة، حيث تحدّث عن مجموعة من المواضيع المتعلّقة بالمنتخبين المغربي والجزائري، وعن مساره المهني في التعليق التلفزي، واللقطة المثيرة التي رصد فيها وهو بصدد استعمال "الكالة" قبيل انطلاق الشوط الثاني لإحدى المباريات التي كان يعلق عليها في كأس العالم الأخير بروسيا.

وعبّر حفيظ دراجي، في حوار مصور تنشره "هسبورت"، عن خيبة أمله في المشاركة العربية عموما، والمغربية خصوصا، في منافسات النسخة الأخيرة من كأس العالم. كما علق على الجدل الذي لازم مستقبل الناخب الوطني هيرفي رونار مع "أسود الأطلس"، والأخبار التي ربطته بتدريب المنتخب الجزائري، قائلا إن استقدام "الثعلب" للإشراف على "محاربي الصحراء" لن يضيف شيئا إليهم، بما أن مشاكل الكرة الجزائرية أعمق من أن تكون تقنية.

وأكّد المعلق الجزائري بأنه يتوقّع أن تتحوّل بوصلة كأس إفريقيا للأمم صوب المغرب بتعديل الدولة التي تستظيفها سنة 2019؛ بدل الكامرون، فيما رأى أن التنظيم المشترك لكأس العالم سنة 2030 يبقى أمرا صعبا، في ظل التقدّم الكبير الحاصل في البنيات التحتية الموجودة في المغرب، مقابل جمودها في تونس والجزائر. وأضاف أنه حتى لو تحقّق الأمر سيحتضن المغرب جل المباريات، في حين ستنظم تونس والجزائر عشر مباريات فقط؛ بالنظر إلى عامل الإمكانيات اللوجستيكية والمرافق المتوفرة.

وختم دراجي حواره مع "هسبورت" بالتعليق على لقطة رصده وهو بصدد استعمال "الكالة"، خلال تعليقه على إحدى مباريات كأس العالم 2018، قائلا: "لكل منا خصوصياته.. أنا إنسان، والأهم أنني لا أقوم بأشياء محرمة أو تمس الآخرين".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الساكي اسبانيا الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 10:55
و شهد شاهد من اهلها.... التقدم الخاصل في المغرب... و الحمود في كل من تونس و الجزائر.... اين انتم من شعار ...الجزائر القارة؟؟؟ الجزائر. يابان افريقيا..... مصدعين لنا راسنا.....هههه فيكم غير النيف..او المشكلة عامر بالخ.ن.و.ن.ه.....هههه المرجو النشر...
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-17
2 - ابن الصحراء الجزائري الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 11:10
الدراجي المناوئ للجزائر وللنظام الجزائر ولكل ما تقوم به الجزائر فقط لأن النظام القطري الذي يقتات منه غير راغب ولم يعجبه النظام الجزائري وهو أي دراجي وغيره ممن خارج الوطن نعرفهم جيدا بمناوئتهم للجزائر وبشراء المخزن لذممهم بمنحهم بعض المزايا ، ما تملكه الجزائر من بنية تحتية للمجتمع الجزائري لا تراه المروك حتى في منامها وحلمها ، ولكن كأس العالم والبهرجة السياحية والتزويق المزيف والموت من أجل حفنة دقيق والاتجاه والحج للجبال من أجل الكنوز تركناه للمروك وهنا على الدراجي أن يبتسم ويضحك كيف ما شاء ولا نتحدث عن تبييض الاموال والاتخاذ من زراعة الحشيش في بناء وتشييد هكذا مباني ومشاريع المروك يعرفها جيد ..
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-34
3 - عبدالإله الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 11:15
يبقى حفيظ دراجي عزيز على قلوبنا لطالما استمعنا إليه وهو يعلق على مجريات المباريات التي يغطيها واتحف مسامعنا بعباراته الخاصة مثل:"كرة هايلة" و "با با با" شكرا حفيظ وشكرا هسبريس
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6
4 - بطاطا جزائرية الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 11:20
ليس في الجزائر سوي بنايات الاستعمار..وبراريك مترامية الاطراف وتهالك الطرق..حكم اشتراكي كوري شمالي وملعب... فكيف لهم ان يستضيفوا كاءس العالم..فاءسم اجزائر غير معروف...فذراجي شاهدعلي علوكعب المغاربة..
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