كرة "سيلتا فيغو" الممتعة تبهر المغربي بوفال

هسبريس - إفي

أكد لاعب الوسط المغربي سفيان بوفال أنه حقق حلمه باللعب في الدوري الإسباني بعد الانتقال لصفوف "سيلتا فيغو"، على سبيل الإعارة من ساوثامبتون الإنجليزي، حيث يؤمن أن "الليغا" تتوافق أكثر مع قدراته من "البريمييرليغ" الذي لعب فيه خلال الموسمين الماضيين.

وصرح صاحب الـ24 عاما، خلال مؤتمر صحافي لتقديمه كلاعب جديد في الفريق الغاليسي، بقوله: "على الرغم من أن الموسم المنقضي لم يكن جيدا بالنسبة لي في إنجلترا، إلا أنني أرى نفسي قادرا على النجاح هناك. بينما أعتقد أنني سأستطيع التأقلم أكثر مع الليغا التي تعتمد أكثر على الجانب المهاري".

وأقر بوفال بأن انضمام صديقه المهاجم كلاوديو بوفو لصفوف "السيليستي"، أيضا، كان له أثر كبير في قراراه بالانضمام إلى هذه المجموعة، وأكد: "أنا من عشاق الليغا الإسبانية وأتابع الكثير من المباريات. يعجبني أسلوب لعب سيلتا فيغو، إنه فريق يلعب بميولات هجومية، ويحب امتلاك الكرة. هذا الأسلوب يتناسب تماما مع طريقة لعبي".

من جانبه، أبدى المدير الرياضي بالنادي، فيليبي مينيامبريس، سعادة كبيرة بالتعاقد مع بوفال، الذي كان يرغب النادي في استقدامه منذ الموسم الماضي. وقال في هذا الصدد: "لم ننجح المرة الماضية في التعاقد معه. ولكن هذا العام الأمر كان أسهل"، وأتم: "لدينا ثقة كبيرة في قدراته وموهبته، ونتمنى أن يعود لإظهار هذه القدرات مجددا. أعتقد أن فلسفة الفريق ستساعده كثيرا".