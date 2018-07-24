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الرئيسية | رياضة | منير الحدادي يرافق نادي برشلونة في جولة أمريكا

منير الحدادي يرافق نادي برشلونة في جولة أمريكا

منير الحدادي يرافق نادي برشلونة في جولة أمريكا
هسبريس - إفي
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:30

استدعى إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي "إف. سي. برشلونة"، اليوم الاثنين، 28 لاعبا ضمن القائمة المشاركة في جولة الفريق التي ستبدأ غدا الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت القائمة غياب جميع الأسماء الدولية التي شاركت مع منتخبات بلادها في مونديال "روسيا 2018"، لأنهم يستفيدون من فترة عطلة، ليضطر فالفيردي إلى الاستعانة بـ13 لاعبا من الفريق الرديف.

وسيتواجد من الفريق الأول كل من تير شتيغن ولوكاس ديني وسيرجي روبرتو، ودينيس سواريز وأندري غوميز وآرثر ميلو، وأليكس فيدال وباكو ألكاسير، بالإضافة للرباعي مارلون سانتوس وسيرغي سامبر، ورافينيا ألكانتارا ومنير الحدادي، الذين سيبحثون عن ناد لهم على سبيل الإعارة.

ولن ينضم البرازيلي دوغلاس بيريرا إلى جولة "بلاوغرانا" بعدما أعلن النادي، اليوم أيضا، عن انتقاله على سبيل الإعارة لموسم واحد إلى صفوف "سيفاسبور" التركي.

وستخوض البرصا 3 مباريات في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي وروما الإيطالي، في 28 و31 يوليوز على التوالي، ثم ميلان الإيطالي بداية غشت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - abdou الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:48
كما العادة يبدؤون به الموسم لإعطاء راحة للاعبين الرسميين و بعد ذلك... الإعارة لفريق آخر!!! و لكن رغم اختياراته الشخصية الغير ناجحة، يبقى منير لاعب جيد يمكنه التألق في بطولة أخرى مثل الكالشيو أو البونديسليغا.
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2
2 - فؤاد. الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:49
سأكون حاضر أمام ا س روما في ملعب At&t بمدينة ارلينتون تكساس خسارة لن نرى اللاعبين الكبار .
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4
3 - عبدو الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:55
نتمنى لهاذا اللاعب ان يعود للعب مع فريق برشلونة و يسطع نجمه و يستفيد من اخطاءه السابقة التي واكبت بدايته .التقة بالنفس والشجاعة تخرج مهارات اللاعب و تطوره .حظ سعيد
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3
4 - منير أمريكا الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:00
بينما اختار هذا الأخير المنتخب الإسباني بدل اللعب مع منتخبنا الوطني فأخبار لعبه من عدمه مع اى فرييق لا تزيد ولا تنقص .
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0
5 - مغربي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:18
يمشي ولا يقعد لا يهمنا غي شيء اختار اسبانيا‘فليتحمل نتائج اختياره ما هو اسباني أو مغربي
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