منير الحدادي يرافق نادي برشلونة في جولة أمريكا

هسبريس - إفي

استدعى إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي "إف. سي. برشلونة"، اليوم الاثنين، 28 لاعبا ضمن القائمة المشاركة في جولة الفريق التي ستبدأ غدا الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت القائمة غياب جميع الأسماء الدولية التي شاركت مع منتخبات بلادها في مونديال "روسيا 2018"، لأنهم يستفيدون من فترة عطلة، ليضطر فالفيردي إلى الاستعانة بـ13 لاعبا من الفريق الرديف.

وسيتواجد من الفريق الأول كل من تير شتيغن ولوكاس ديني وسيرجي روبرتو، ودينيس سواريز وأندري غوميز وآرثر ميلو، وأليكس فيدال وباكو ألكاسير، بالإضافة للرباعي مارلون سانتوس وسيرغي سامبر، ورافينيا ألكانتارا ومنير الحدادي، الذين سيبحثون عن ناد لهم على سبيل الإعارة.

ولن ينضم البرازيلي دوغلاس بيريرا إلى جولة "بلاوغرانا" بعدما أعلن النادي، اليوم أيضا، عن انتقاله على سبيل الإعارة لموسم واحد إلى صفوف "سيفاسبور" التركي.

وستخوض البرصا 3 مباريات في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي وروما الإيطالي، في 28 و31 يوليوز على التوالي، ثم ميلان الإيطالي بداية غشت.