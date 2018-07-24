إقامة "سوبر إسبانيا" بطنجة يحتاج توقيع الجامعة

هسبورت ـ أمال بلحاج*

أَكّدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لم توقّع بعد على مراسيم احتضان مركب طنجة الكبير لكأس "السوبر الإسباني"، الذي سيجمع بين فريقي برشلونة وإشبيلية الإسبانيين يوم 12 غشت المقبل، على الرّغم من إعلان الاتحاد الإسباني، عشية أمل أمس الأحد، عن نقل المنافسة إلى المغرب بشكل رسمي.

وصرح مصدر جامعي لـ"هسبورت" أنه لم يتم الاتفاق بعد وتوقيع عقد رسمي بين الجامعة المغربية والاتحاد الإسباني من أجل استضافة مركب طنجة الكبير "السوبر" بين فريقي برشلونة وإشبيلية، مضيفا أن الإعلان عن الخبر تم من طرف واحد فقط، دون إتمام جميع التفاصيل والاتفاق على جميع الأمور.

وتابع: "عقدنا اجتماعا أوّل مع الاتحاد الإسباني، وعلينا عقد اجتماع ثان، يوم الجمعة المقبل، للاتّفاق على جميع التفاصيل التي تخص المباراة، ولتحديد ما لنا وما علينا، من تذاكر ودعوات ونقل تلفزي وما إلى ذلك. بعد ذلك سيكون بإمكاننا توقيع العقد بشكل رسمي، والإعلان عن ذلك عبر موقع الجامعة المغربية أيضا".

وعن أسعار التذاكر المروّجة في المواقع الإسبانية، والتي تراوحت بين 500 و1200 درهم، أكّد المصدر ذاته أن "هذه الأسعار تظل معقولة بالمقارنة مع حجم النهائي، ولن تنزل عن هذا السعر بعد التوقيع على العقد مع الاتحاد الإسباني"، مضيفا أن "المشجع المغربي ينتقل إلى برشلونة أو مدريد لمتابعة الكلاسيكو بتذاكر تصل إلى 90 يورو، ناهيك عن مصاريف التنقل والإقامة، لذلك فالأسعار تظل معقولة بالمقارنة مع حجم المواجهة".

وكان أنس الرهوني، مدير مركب طنجة الكبير، قد أكّد في تصريح سابق لـ"هسبورت" أن إدارة المنشأة لم تتوصل بعد بأي وثيقة أو مراسلة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تؤكد إجراء "السوبر" الإسباني على أرضية مركب طنجة. لذلك "لا يُمكن الحديث عن استضافة المواجهة المذكورة بما أن إدارته لم تتوصل بأي مراسلة من الجهات المعنية"، يضيف الرهوني.

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