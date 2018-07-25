"إنتير ميلانو" لا يستبعد التعاقد مع ليونيل ميسي

هسبريس ـ مُتابعة

بعد مفاجأة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، تاركا ريال مدريد، لا تزال الأندية الإيطالية ترغب في المزيد، حيث لا يستبعد إنتر ميلانو التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة.

ونشرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية على غلافها الرئيس صورة لـ"البرغوث" إلى جانب "الدون" وكتبت: "ميسي إلى إنتر، ربما".

وذكر المصدر أن المدير العام لشركة بيريلي للإطارات، راعية النادي، ترونشيتي بروفيرا، لا يستبعد فكرة التعاقد مع ميسي، خاصة وأن مجموعة "صاننج" الصينية التي تملك 70% من أسهم النادي قادرة على تقديم عرض مغري للنجم الارجنتيني، الذي لا يبدو مستعدا لمغادرة الكامب نو.

وقال ترونشيتي للصحيفة: "ميسي؟ وهل يمكن قول لا لميسي؟ آمل أن تتمكن صاننج من إبرام صفقة ضخمة، بمجرد أن تسمح لنا قواعد اللعب المالي النظيف بذلك"، لكن إلى الآن لم يتقدم النادي الإيطالي بأي عرض بخصوص اللاعب الأفضل في العالم خمس مرات من قبل.

كما أكد ترونشيتي ثقته في استمرار ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق وهدافه الأول، مع إنتر وعدم رحيله صوب ريال مدريد كما تشير تقارير اخبارية، قائلا: "إيكاردي إلى ريال مدريد؟ أنا واثق وآمل في أن يستمر إيكاردي في إنتر تحت أي ظرف. أعتقد أن النادي سيعمل على الحفاظ عليه".