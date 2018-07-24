ديشامب وداليتش وزيدان في قائمة "أفضل مدرب"

هسبريس - متابعة

دخل الفرنسي ديديه ديشامب الفائز مع منتخب بلاده بمونديال روسيا وزلاتكو داليتش الذي قاد منتخب كرواتيا لوصافة بطولة كأس العالم ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العام التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وضمت القائمة أيضا مدرب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف الذي قاد منتخب بلاده لربع نهائي المونديال، والمدير الفني لبلجيكا، روبرتو مارتينيز، ومدرب انجلترا، جاريث ساويجيت.

وضمت القائمة كذلك مدربيين؛ ريال مدريد، زين الدين زيدان الذي قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وبرشلونة ارنستو فالفيردي، وأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني.

وشملت القائمة أيضا مدربي مانشستر سيتي بيب جوارديولا، ويوفنتوس، ماسيمليانو اليجري، وليفربول، يورجن كلوب.

ومن بين هؤلاء المدربين الـ11 الذين تم اختيارهم من خلال خبراء، ستخرج القائمة النهائية من ثلاثة مدربين، والتي سيتم اختيارها عبر تصويت للجمهور على الإنترنت وصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الوطنية.

وسيحضر الثلاثة الأكثر حصولا على الأصوات للحفل الذي سيقام في لندن في 24 سبتمبر وسيكشف فيه عن اسم الفائز.