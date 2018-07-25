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الرئيسية | رياضة | قرعة الليغا تكشف موعد كلاسيكو البارصا والريال

قرعة الليغا تكشف موعد كلاسيكو البارصا والريال

قرعة الليغا تكشف موعد كلاسيكو البارصا والريال
هسبريس - متابعة
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 06:55

أسفرت قرعة الدوري الاسباني لكرة القدم عن تحديد يوم 28 أكتوبر للقاء الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو ضمن الجولة العاشرة.

ووفقا للقرعة التي أجريت في مقر الاتحاد الاسباني لكرة القدم، سيقام لقاء الإياب بين قطبي الكرة الاسبانية على ملعب سانتياغو برنابيو في 3 مارس ضمن الجولة 26.

ويستهل برشلونة رحلة الدفاع عن لقبه باستقبال ألافيس، في حين يذهب الوصيف أتلتيكو مدريد لمواجهة فالنسيا في عقر داره، ويستضيف ريال مدريد فريق خيتافي ضمن الجولة الأولى التي تنطلق في 19 غشت.

ويقام الديربي المدريدي بين الريال وأتلتيكو في الجولتين السابعة (30 سبتمبر بملعب سانتياغو برنابيو) و23 (10 فبراير بواندا ميتروبوليتانو). ويلعب الديربي الكتالوني بين إسبانيول وبرشلونة في الجولتين 15 (9 ديسمبر في كورنيا) و29 (31 مارس بكامب نو).

ويقام ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس في الجولتين 3 (2 سبتمبر في بيامرين) و32 (14 أبريل في ملعب سانشيز بيثخوان). أما الديربي الباسكي بين أثلتيك بيلباو وريال سوسيداد فيقام في الجولتين الثامنة (7 أكتوبر بسان ماميس) و22 (3 فبراير في أنويتا).

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