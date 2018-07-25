الكشف عن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم

هسبريس - متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة المرشحات لجائزة لاعبة عن عام 2018.

وضمت القائمة ستة لاعبات من اولمبيك ليون الفرنسي: الإنجليزية لوسي برونز والنرويجية آدا هيجيربيرج والفرنسية أماندين هنري واليابانية ساكي كوماجاي والألمانية دزينيفر ماروزان والفرنسية ويندي رينارد.

كما ضمت القائمة اسم الدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورج الألماني، والأسترالية سامانتا كير لاعبة سكاي بلو وبيرث جلوري شيكاغو ريد ستارز.

وضمت القائمة أيضا اسم النجمة البرازيلية مارتا لاعبة اورلاندو برايد بجانب ميجان رابينو لاعبة المنتخب الأمريكي ونادي سياتل.

وسيتم الإعلان عن جوائز الأفضل لعام 2018 خلال حفل توزيع جوائز الفيفا الذي يقام في لندن في 24 شتنبر المقبل.