24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. أكادير الفلسطينية (5.00)

  2. رفض إطلاق سراح جمركي متهم باختلاس الملايير (5.00)

  3. الحرارة تقترب من 50 درجة .. وهذه نصائح لتفادي ضربات الشمس (5.00)

  4. جمركيون يفشلون تهريب "ويسكي" إلى بني انصار (5.00)

  5. فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الكشف عن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم

الكشف عن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم

الكشف عن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم
هسبريس - متابعة
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 04:35

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة المرشحات لجائزة لاعبة عن عام 2018.

وضمت القائمة ستة لاعبات من اولمبيك ليون الفرنسي: الإنجليزية لوسي برونز والنرويجية آدا هيجيربيرج والفرنسية أماندين هنري واليابانية ساكي كوماجاي والألمانية دزينيفر ماروزان والفرنسية ويندي رينارد.

كما ضمت القائمة اسم الدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورج الألماني، والأسترالية سامانتا كير لاعبة سكاي بلو وبيرث جلوري شيكاغو ريد ستارز.

وضمت القائمة أيضا اسم النجمة البرازيلية مارتا لاعبة اورلاندو برايد بجانب ميجان رابينو لاعبة المنتخب الأمريكي ونادي سياتل.

وسيتم الإعلان عن جوائز الأفضل لعام 2018 خلال حفل توزيع جوائز الفيفا الذي يقام في لندن في 24 شتنبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.