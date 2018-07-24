المغرب يرفع غلة الميداليات في الألعاب الإفريقية

آمال لكعيدا من الجزائر

رَفع المغرب غلته من الميداليات، في منافسات الألعاب الإفريقية للشباب، المقامة في الجزائر في الفترة ما بين 18 و28 من الشهر الجاري، إلى 42 ميدالية، منها 11 ذهبية و19 فضية و12 نحاسية.

وتوّجت السباحة المغربية بست ميداليات، أمس الاثنين، منها ذهبيتان من إحراز أحمد ياسين فليو في سباق 50م سباحة على الصدر ذكور، وهبة فحصي عن 200م سباحة على الظهر إناث، وثلاث فضيات حصدتها كل من إيمان البارودي في سباق 50م سباحة فراشة إناث، ثم سامي بوطويل في سباق 100م سباحة فراشة ذكور + مينيما (أ) مؤهل إلى الألعاب الأولمبية للشباب، وهو نفسه توج بفضية سباق 50م سباحة على الصدر ذكور + مينيما (أ) مؤهلا إلى الألعاب الأولمبية للشباب، ثم ميدالية برونزية (التتابع 4x100م) سباحة حرة مختلط في فريق من الرباعي إيمان البارودي، وهبة فحصي، وعلي حمري ثم سامي بوطويل.

هذا في الحين الذي حصدت فيه رياضة الووشو كونغ ميداليتين، ذهبية من إحراز بنكداري كوثر، ثم برونزية فاز بها عادل بدراوي.

ومن جهة أخرى، تمكّن المنتخب المغربي لأقل من 16 سنة من ضمان تأهّله إلى المربع الذهبي من الألعاب الإفريقية للشباب، بعد فوزه مساء أمس الاثنين، على منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة، إذ من المقرر أن يواجه في نصف النهائي المنتخب الكاميروني، غدا الأربعاء.

وبدوره، ضمن المنتخب المغربي لكرة اليد تأهله للدور نصف النهائي، حيث سيواجه المنتخب المصري، بعد تعادله أمام المنتخب الأنغولي أمس بـ26-26.