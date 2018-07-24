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الرئيسية | رياضة | لقجع يفتح ملفات روسي وميزانية الجامعة وتنظيم مونديال 2030

لقجع يفتح ملفات روسي وميزانية الجامعة وتنظيم مونديال 2030

لقجع يفتح ملفات روسي وميزانية الجامعة وتنظيم مونديال 2030
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:00

في أوَّل ردِّ له على الاتهامات التي وجَّهها إليه اللاعب الدولي السابق يوسف روسي، من بينها "تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج"، عبّر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن أسفه واستيائه لما حصلَ، وقال: "روسي كان عضوًا في المكتب الجامعي السابق وكانت علاقتي به قوية، قبل أن يفاجئني بتصريحاتٍ غير مسؤولة (أداني بها)"، وفق تعبيره.

وخلال حُلوله ضيفاً على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، فضّلَ لقجع التفاعلَ مع خرجة روسي بالقول: "كانت علاقتي به قوية بصفته رئيس جمعية اللاعبين القدامى، بينما كان لدينا إشكال واحد هو أنه طلبَ مني أن أقدم ملف الخلاف المالي الذي يجمعه مع الرجاء، لكني طلبت منه أن يطبق القانون، هذا ما جمعني بروسي، ولم يسبق أن كان لي أي اتصال معه".

ودائماً في ردِّه على اتهامات روسي، قال رئيس الجامعة: "أوجه نداء إلى كل المغاربة إذا لقاو عندي شي ريال برا المغرب ياخدوه هنيئا لهم"، قبل أن يعبر عن امتعاضه قائلاً: "فوجئت بتصريحاته التي آذاني بها؛ لذلك قمت في اليوم الموالي، وهذا مُؤْسِف، برفع دعوى قضائية ضده".

وبخصوص مالية الجامعة، كشف المسؤول الأول عن كرة القدم المغربية أنها "تعرف شفافية واضحة، والمجال مفتوح للصحافيين للاطلاع على إعداد التقارير المالية للجامعة"، وقال: "ميزانية الجامعة ومواردها واضحة، من الممولين الرئيسيين البنك المركزي صندوق الإيداع والتدبير والمجمع الشريف للفوسفاط"، بالإضافة إلى حقوق البث التلفزي التي تضمن للجامعة 420 مليون درهم، وشركة اتصالات المغرب بحوالي 40 مليون درهم".

وأكمل المسؤول الرياضي أن "مصاريف الماء والكهرباء وكتلة الأجور في الجامعة تصل إلى حوالي 16 مليون درهم في السنة، وهذه الأرقام مُفصّلة في التقرير المالي للجامعة، وكل من يريد مواكبة تحضير هذه التقارير، من صحافيين ومتتبعين، فالمجال مفتوح داخل الجامعة للاطلاع على كل شيء"، وفق تعبيره.

وبشأن ميزانية الجامعة في مونديال روسيا 2018، أوضح المتحدث أن "الجامعة الملكية بتأهلها لكأس العالم توصلت بـ 12 مليونا من الفيفا و500 ألف دولار من الكاف"، قبل أن يزيد أن "هذه الحصة مكنتنا من تأدية مصاريف التأهل التي بلغت 100 ألف دولار لكل لاعبٍ، ومكنتنا أيضا من تقديم منحة للاعبين المحليين الذين فازوا ببطولة الشان تقدر بـ 500 ألف درهم لكل لاعب"، معتبرا ذلك "تحفيزا مستحقا لهم".

وبخصوص حملة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، قال لقجع: "الحملة استمرت ثمانية أشهر ومولت من الدولة بـ 100 مليون درهم"، مضيفا: "لقد قمنا بهذه الميزانية بإنجاز الدراسات والقيام بالحملة، واليوم لم نعد تقريرا بعد حول الموضوع، لأن هناك بعض الأمور التي ما زلنا ندفع ثمنها، بالإضافة إلى ما قدمته بعض القطاعات الوزارية".

وأوضح لقجع أن "الجولة التي قامت بها لجنة التاسك فورس كانت مهمة وتاريخية، والفيفا عرفت أن المغرب مستعد لاحتضان كأس العالم 2026"، مضيفا: "في المستقبل، سيتقدم المغرب بترشيحه مرة أخرى في 2030 بشكل انفرادي أو جماعي، لم يحسم في الموضوع بعد، هل سيكون مغاربيا مع تونس والجزائر أم مع البرتغال وإسبانيا، هذه أمور تحدد سياسيا في المستقبل"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - rachad hadri الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:07
كل الاحترام والتقدير للسيد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ، قد نختلف معه في بعض الأمور ولكن في النهاية أثبت انه رجل المرحلة بامتياز المزيد من الإجتهاد والعطاء خدمة لكرة القدم الوطنية
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34
2 - علي امرابط الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:10
جميلة فكرة التنظيم مع الجارة اسبانيا لكن على السيد لقجع ان يعي ان الابيريين
لم يرضوا في وقت سابق ان يدخلوا هذه المغامرة مع بلادنا . لذلك على هذه الدولة المغربية ان تستحي ولا تكرر طلبها تنظيم المونديال مع النصارى مرة اخرى
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11
3 - عصام الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:12
500الف رهم لكل لاعب بمجرد الفوز بالشان.....واقرا ابو ركابي وحفي دماغك .
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14
4 - يوسف الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:13
من نهار جا لقجع لجامعة لاحضنا عمل ولاحضنا واحد الروح رجعات لكرة القدم المغربية وهاد الرجل خدام على حساب ماشفنا نتائج هيا اللي تتحكم والحق يقال
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32
5 - nahid الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:15
هذه المصاريف كلها وحنا ما طفرنها لا في كأس إِفريقية ولا كأس العالم شنو طلعنا من هد كورة غير حريق الرأس
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7
6 - مراكشي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:24
اولا كنت تنتمنى تكون شي نتيجة افضل في كاس العالم ولكن الحمد لله ماكناش خايبين راه لعبنا ضد بطل العالم وكنا منتاصرين عليه لولا...ولعبنا ضد بطل اوروبا وكنا افضل واحسن منو لولا الانحياز تحكيمي.ولعبنا ضد افضل منتخب في اسيا لولا سوء الحظ الذي هو ضمن لعبة كرة القدم.المهم هو ماهو قادم نحن الان نطالب بشيء واحد هو الفوز بكأس افريقيا.اما تنظيم كاس العالم اتمنى ان يكون عربي مشترك لتكون المنفعة عربية ولتكون لنا الافضلية في استقبال عدد اكبر من المقابلات مثل امريكا مع مكسيك وكندا.فنحن سنكون الافضل مع اخواننا توانسا وتزاير.عكس مع اسبانيا والبرتغال.واتمنى لو كانوا جميع ناس بحال القجع والحموشي
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13
7 - تاتاتأ و طقطق الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:26
بيعوا الوهم للمغاربة لقد تعودنا على دالك نعرف إمكانياتنا و قدراتنا بكل صدق لسنا بحاجة إلى تنظيم كأس العالم سواء في 2030 أو 3030 كفى مغالطات كفى استحمارنا
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0
8 - ali الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:28
نعم الاسبان والبرتغال سيكون افضل من جيران الشرق .قد يكونون نقطة ضعف للملف المغربي .الجزاءر صوتة للمغرب في 2026 نشكرها على ذالك لاكن ان ننظم معا فهذا مستحيل ليس لسبب عدم الرغبة في ذالك لاكن لسبب ان الجزاءر ليست لها الامكانيات الفندقية والطرقية والتنظيمية هذا واقع وليس افتراء .
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-4
9 - lmsskine الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:28
et les biens qui sont au maroc.
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1
10 - مواطن غيور الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:30
برافو لقجع، مزيدا من الشفافية والمصداقية الله يعاونك.
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4
11 - برافو آسي لقجع الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:33
هههه....ها هو قال ليك إذا لقيتي عندي شي ريال فالخارج خوذو ...
إيوا آش كاتستنّا آسي روسي ؟؟؟باراكا عليك غير داك الشي اللي قلت كا يبيضو أنت خليه تمّا وبقا حتى أنت فالخارج مع هادوك الريالات ديال السي لقجع اللي غادي تلقاهم تمّا بقا حاضن عليهم...
آآآآآش دّاك لغار النمل آسي روسي؟ راه السي لقجع ما تقدر عليه لا أنت ولا غيرك حيث ما يدوم غير المعقول والمخلوض بحالك يحصل يحصل واخّا يطول الزمان أو يقصرأمّا اللي ما فكرشو حتى شي عجينة يمشي دائما وراسو مرفوع ما يخاف لا من التهديد ولا من الإبتزاز ولا حتى من كذوب الكذابين حيث حبل الكذب قصير قصير جدا جدا
ميزانية المغرب كاملة كايسيّرها وكا يعرف كيفاش يدير ليها بلا مشاكل وبلا حتى شي خلل غادي تجي نتا تهضر معاه على ميزانية جامعة كرة القدم والتبييض فيها واش حماقيتي أو لا تسطّيتي؟تيّي فو أولا فيك الديفو؟
والله, وهذا ما لا تخطئه العين, منذ مجيء السيد لقجع على رأس الجامعة لاحظنا تحسنا في الأداء الكروي بالمغرب في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد وهذا دليل على الحكامة الجيدة فحيثما تكون حكامة جيدة تظهر حتما النتائج الجيدة كذلك:وفقك الله يا سيد فوزي للمزيد من النجاح
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-2
12 - stitou hamou الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:33
C’est du n’importe quoi !!
Personne ne peut contredire ce khadim addaoula il peut dire ce qu’il veut mais les différents problèmes ne peuvent être réglés par des sorties médiatiques surtouts avec un gaspillage immense de l’argent sans aucun résultat apparent.
L’argent de la candidature de la coupe du monde et celui distribué en Russie et encore celui donné aux présidents des équipes qu’ils gaspillent à tort et à travers sans aucun résultat.
Il dit simplement circulez il n’y a rien à voir .
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0
13 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:35
وش عندكم وجه تهضرو على تنظيم مونديال 2030 فين المستشفيات فين المدارس فين الطرقان فين وفين وفين الأمن والأمان لي تيخطبو بيه كل جمعة و الرجل منا ميقد يخرج بليل عاد المرأة و... وليني متتحشموش والله
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0
14 - karim الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:35
كاس العالم لم ينظم في المغرب ابدا هناك لعدة اسباب , والمشاركة الثلاثية بين البرتغال واسبانيا والمغرب لسنة 2030 ستكون ناجحة وتسمى المونديال 2030 بلدان حوض البحر المتوسطي.
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2
15 - ندى الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:40
انا ارى ان التنظيم المشترك يكون احسن مع اسبانيا والبرتغال
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2
16 - سيف الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:42
الجامعة تمتع بميزانية جيدة والاعبي الشان أخذوا أموالهم كاملة ونحن الطاقم الطبي و الشبه الطبي لم ناخذ فلسا واحد بعد تغطيتنا لتظاهرة الأفريقية بعد وعودنا بأنها مؤدى عنها واخدهم الشيك و رقم الحساب البنكي أين العدل و المصداقية
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-1
17 - منتخب الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:44
من الغير منطقي و الغريب ان يستمر شخص واحد و لو كان على راس جامعة للنوادي المغربية في تطبيق ما تمليه له عقليته و طاقمه في تسطير استراتيجية اهم رياضة شعبية في المغرب اي كرة القدم ، استراتيجية تعزل نوادي كرة القدم في داخل المغرب و تقصي الاعب المحلي على المنتخب الوطني الذي اصبح حكرا على اجانب ذي بعض الأصول المغربية بتبرير انهم يلعبون احسن من لاعبي النوادي المحلية... و هذا غير صحيح و إلا لقام رونار بلقاء منتخبه لمنتخب المحليين الذي فاز بالشان...
3 اسئلة لفوزي لقجع:
1. العلاقة بين رياضة كرة القدم التي تزاولها النوادي الوطنية و المنتخب الذي مثل المغرب في المونديال الاخير، و لو فاز بكأس العالم ؟
2. تقييم حصيلة مشاركة المنتخب في المونديال الاخير
3. هل من حوار وطني حول الاستراتيجية المستقبلية لمنظومة كرة القدم في المغرب؟
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-3
18 - Wislani الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:48
فريق *فتح وسلان لكرة القدم يبذل مجهودات كبيرة في .مدينة وسلان..قسم هواة ويحاول تحقيق نتاىج افضل*حبذا لو دعمته الجامعة اكثر لأن منحتها له دون المستوى المطلوب!!!
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0
19 - 500 الف دولار الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 17:48
ويلي يالفلوس فين كايمشيو فاللعب. اااااااااش داني ندخل للعسكر برطما ب 25 مليون غانخلص فيها حتى تولي عندي 65 سنة. لوكان غير بقيت كانلعب حسن
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