24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:30
|13:39
|17:19
|20:39
|22:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إلى أين يمكن أن تقودنا إدارة بلا إرادة وبلا تجربة؟
- حول تقاعد المنتخبين
- عطب الحزب وحزب العطب
- الحلول القانونية لمسألة تقاعد البرلمانيين والوزراء المغاربة
- التعليم في المغرب: من الكفايات إلى الملكات !!
"جمعية الربابنة" تتشبث بأجور أعلى وساعات عمل أقل في "لارام" (5.00)
الحرارة تقترب من 50 درجة .. وهذه نصائح لتفادي ضربات الشمس (5.00)
مخترع عصامي ستيني يُمكن العوام من حساب "المسافات الكبرى" (5.00)
- رئيس الحكومة: الفقر يتراجع بـ50 % .. ونسبة النمو غير مسبوقة - (205)
- العثماني: التوظيف وراء "مشاكل التعليم" .. والتعاقد لا يعني الهشاشة - (100)
- فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات - (82)
- الملك يحل بشاطئ بوسكور بالحسيمة وترقبُ عفوٍ عن "معتقلي الريف" - (80)
- ناجيات بأرواحهنّ من "مجزرة أزرو" يُعدن تركيب مشاهد ليلة دامية - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لقجع يفتح ملفات روسي وميزانية الجامعة وتنظيم مونديال 2030
في أوَّل ردِّ له على الاتهامات التي وجَّهها إليه اللاعب الدولي السابق يوسف روسي، من بينها "تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج"، عبّر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن أسفه واستيائه لما حصلَ، وقال: "روسي كان عضوًا في المكتب الجامعي السابق وكانت علاقتي به قوية، قبل أن يفاجئني بتصريحاتٍ غير مسؤولة (أداني بها)"، وفق تعبيره.
وخلال حُلوله ضيفاً على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، فضّلَ لقجع التفاعلَ مع خرجة روسي بالقول: "كانت علاقتي به قوية بصفته رئيس جمعية اللاعبين القدامى، بينما كان لدينا إشكال واحد هو أنه طلبَ مني أن أقدم ملف الخلاف المالي الذي يجمعه مع الرجاء، لكني طلبت منه أن يطبق القانون، هذا ما جمعني بروسي، ولم يسبق أن كان لي أي اتصال معه".
ودائماً في ردِّه على اتهامات روسي، قال رئيس الجامعة: "أوجه نداء إلى كل المغاربة إذا لقاو عندي شي ريال برا المغرب ياخدوه هنيئا لهم"، قبل أن يعبر عن امتعاضه قائلاً: "فوجئت بتصريحاته التي آذاني بها؛ لذلك قمت في اليوم الموالي، وهذا مُؤْسِف، برفع دعوى قضائية ضده".
وبخصوص مالية الجامعة، كشف المسؤول الأول عن كرة القدم المغربية أنها "تعرف شفافية واضحة، والمجال مفتوح للصحافيين للاطلاع على إعداد التقارير المالية للجامعة"، وقال: "ميزانية الجامعة ومواردها واضحة، من الممولين الرئيسيين البنك المركزي صندوق الإيداع والتدبير والمجمع الشريف للفوسفاط"، بالإضافة إلى حقوق البث التلفزي التي تضمن للجامعة 420 مليون درهم، وشركة اتصالات المغرب بحوالي 40 مليون درهم".
وأكمل المسؤول الرياضي أن "مصاريف الماء والكهرباء وكتلة الأجور في الجامعة تصل إلى حوالي 16 مليون درهم في السنة، وهذه الأرقام مُفصّلة في التقرير المالي للجامعة، وكل من يريد مواكبة تحضير هذه التقارير، من صحافيين ومتتبعين، فالمجال مفتوح داخل الجامعة للاطلاع على كل شيء"، وفق تعبيره.
وبشأن ميزانية الجامعة في مونديال روسيا 2018، أوضح المتحدث أن "الجامعة الملكية بتأهلها لكأس العالم توصلت بـ 12 مليونا من الفيفا و500 ألف دولار من الكاف"، قبل أن يزيد أن "هذه الحصة مكنتنا من تأدية مصاريف التأهل التي بلغت 100 ألف دولار لكل لاعبٍ، ومكنتنا أيضا من تقديم منحة للاعبين المحليين الذين فازوا ببطولة الشان تقدر بـ 500 ألف درهم لكل لاعب"، معتبرا ذلك "تحفيزا مستحقا لهم".
وبخصوص حملة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، قال لقجع: "الحملة استمرت ثمانية أشهر ومولت من الدولة بـ 100 مليون درهم"، مضيفا: "لقد قمنا بهذه الميزانية بإنجاز الدراسات والقيام بالحملة، واليوم لم نعد تقريرا بعد حول الموضوع، لأن هناك بعض الأمور التي ما زلنا ندفع ثمنها، بالإضافة إلى ما قدمته بعض القطاعات الوزارية".
وأوضح لقجع أن "الجولة التي قامت بها لجنة التاسك فورس كانت مهمة وتاريخية، والفيفا عرفت أن المغرب مستعد لاحتضان كأس العالم 2026"، مضيفا: "في المستقبل، سيتقدم المغرب بترشيحه مرة أخرى في 2030 بشكل انفرادي أو جماعي، لم يحسم في الموضوع بعد، هل سيكون مغاربيا مع تونس والجزائر أم مع البرتغال وإسبانيا، هذه أمور تحدد سياسيا في المستقبل"، على حد تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
لم يرضوا في وقت سابق ان يدخلوا هذه المغامرة مع بلادنا . لذلك على هذه الدولة المغربية ان تستحي ولا تكرر طلبها تنظيم المونديال مع النصارى مرة اخرى
إيوا آش كاتستنّا آسي روسي ؟؟؟باراكا عليك غير داك الشي اللي قلت كا يبيضو أنت خليه تمّا وبقا حتى أنت فالخارج مع هادوك الريالات ديال السي لقجع اللي غادي تلقاهم تمّا بقا حاضن عليهم...
آآآآآش دّاك لغار النمل آسي روسي؟ راه السي لقجع ما تقدر عليه لا أنت ولا غيرك حيث ما يدوم غير المعقول والمخلوض بحالك يحصل يحصل واخّا يطول الزمان أو يقصرأمّا اللي ما فكرشو حتى شي عجينة يمشي دائما وراسو مرفوع ما يخاف لا من التهديد ولا من الإبتزاز ولا حتى من كذوب الكذابين حيث حبل الكذب قصير قصير جدا جدا
ميزانية المغرب كاملة كايسيّرها وكا يعرف كيفاش يدير ليها بلا مشاكل وبلا حتى شي خلل غادي تجي نتا تهضر معاه على ميزانية جامعة كرة القدم والتبييض فيها واش حماقيتي أو لا تسطّيتي؟تيّي فو أولا فيك الديفو؟
والله, وهذا ما لا تخطئه العين, منذ مجيء السيد لقجع على رأس الجامعة لاحظنا تحسنا في الأداء الكروي بالمغرب في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد وهذا دليل على الحكامة الجيدة فحيثما تكون حكامة جيدة تظهر حتما النتائج الجيدة كذلك:وفقك الله يا سيد فوزي للمزيد من النجاح
Personne ne peut contredire ce khadim addaoula il peut dire ce qu’il veut mais les différents problèmes ne peuvent être réglés par des sorties médiatiques surtouts avec un gaspillage immense de l’argent sans aucun résultat apparent.
L’argent de la candidature de la coupe du monde et celui distribué en Russie et encore celui donné aux présidents des équipes qu’ils gaspillent à tort et à travers sans aucun résultat.
Il dit simplement circulez il n’y a rien à voir .
3 اسئلة لفوزي لقجع:
1. العلاقة بين رياضة كرة القدم التي تزاولها النوادي الوطنية و المنتخب الذي مثل المغرب في المونديال الاخير، و لو فاز بكأس العالم ؟
2. تقييم حصيلة مشاركة المنتخب في المونديال الاخير
3. هل من حوار وطني حول الاستراتيجية المستقبلية لمنظومة كرة القدم في المغرب؟