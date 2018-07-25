لقجع: موّلت تنقل أشخاص لمشاهدة مونديال روسيا

هسبريس من الرباط

نفى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكُون الجامعة قد تحمّلت تكاليف تنقل بعض الشخصيات الفنية إلى روسيا لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم ضمن فعاليات "مونديال روسيا 2018".

في المقابل، أكد لقجع أن "الجامعة تكلفت فقط بتكاليف تنقل عائلات اللاعبين، وذلك لدعمهم مادياً، وأعضاء المكتب المديري، وأعضاء مكتب عصبة الهواة، إضافة إلى 40 طفلا من أبطال الأولمبياد الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة"، مورداً أن "المحيط العائلي للاعبين يؤثر بشكلٍ حاسمٍ؛ فلولا والدة زياش لكان فضّل هداف الأسود اللعب لمنتخب آخر".

وتابع لقجع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجهت الدعوة إلى اللاعبين المغاربة الحاصلين على الكرة الذهبية، فحضر محمد التيمومي فيما اعتذر آخرون، كما وجهت الدعوة إلى رؤساء الجامعة السابقين الذين اعتذروا بدورهم عن الحضور لالتزاماتهم الشخصية.

وعن أسباب استدعائه لعائلات اللاعبين المغاربة، شدد لقجع على أن "اللاعب المغربي الذي يمارس خارج أرض الوطن لا نتعامل معه تعاملاً جافاً، لأن اليوم هناك 400 لاعب يزاولون في كل أقسام أوروبا وسيكونون خلال المدى المتوسط مادة خاما مهمة لتشكيل جيل جديد من اللاعبين".

وأبرز لقجع أن "اللائحة لم تتضمن أي اسم مهما كانت صفته، من غير الذين سيتم الكشف عن أسمائهم في موقع الجامعة"، مؤكدا أنه استدعى شخصيا بعض الأسماء، وأدى مصاريف تنقلهم من ماله الشخصي.

وفي سياق آخر، سجل المسؤول الرياضي ذاته أن "الجماهير المغربية كانت علامة مضيئة بامتياز خلال مشاركة الفريق الوطني في مونديال روسيا بحضورها وتشجيعها الحضاري والمثالي"، مشيرا إلى أن "هذا الحضور أبان للعالم أنها جماهير استثنائية تتذوق كرة القدم وتعرفها جيداً".

وأضاف لقجع أن طموح الجماهير المغربية، التي أبانت عن مساندة حضارية للمنتخب الوطني في مونديال روسيا، "يتطلب منا بذل كل الجهود حتى نكون في مستوى تطلعاتها خلال المواعيد الكروية المقبلة".