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كُتّاب وآراء
يد البارصا تخطف البرازيلي مالكوم من نادي روما
قال نادي برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، إنه توصل لاتفاق يقضي بضم الجناح البرازيلي الواعد مالكوم من بوردو لمدة خمس سنوات؛ وذلك بعد يوم واحد من إعلان روما اتفاقه مع نفس اللاعب.
وأوضح الفريق الكتالوني، عبر موقعه على الانترنت، أن مالكوم سينضم إلى صفوفه حتى موسم 2022-2023 مقابل 41 مليون يورو، بشكل مبدئي.
وسيصل اللاعب البالغ 21 عاما إلى برشلونة للخضوع إلى فحص طبي، قبل ان يلحق بالفريق في فترة الاعداد المبرمجة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان روما، المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي، أعلن مطلع الأسبوع الجاري توصله لاتفاق لضم مالكوم، لكن وجهته تغيرت بعد أن عرض برشلونة مبلغا أكبر من المال.
وانضم مالكوم إلى بوردو قادما من "كورنثيانز" البرازيلي، في يناير 2016 وسجل 23 هدفا في 96 مباراة مع الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى في فرنسا.