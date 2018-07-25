24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:48
|06:30
|13:39
|17:19
|20:38
|22:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- والي مراكش يقوم بزيارة ميدانية إلى غابة الشباب
- تخصيص مِنح لرياضيين مغاربة متوجين بالجزائر
- لجنة دعم تنظيم مهرجانات السينما تساند 43 موعدا
- بروز لاعبين في "شان المغرب" يلصق تهمة الارتشاء بمدرب نيجيريا
- أحكام قضائية تدين متابعين بالارتشاء واستغلال النفوذ
رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية (5.00)
فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات (5.00)
التنين الصيني يطلق أذرعه الاقتصادية في قلب الخليج لمزاحمة أمريكا (5.00)
- فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات - (116)
- الملك يحل بشاطئ بوسكور بالحسيمة وترقبُ عفوٍ عن "معتقلي الريف" - (106)
- أخنوش واتفاق الصيد البحري - (68)
- المغرب وأوروبا يُوقعان بالأحرف الأولى الاتفاق الجديد للصيد البحري - (63)
- أبو حفص: عذاب القبر وَهم .. و"بَيع المَاتْش" اتهام لكلّ المصلحين - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تخصيص مِنح لرياضيين مغاربة متوجين بالجزائر
خَصّصت وزارة الشباب والرياضة، بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية، سُلَّم منح للأبطال المغاربة المتوّجين في الدورة الثالثة من منافسات الألعاب الإفريقية، المقامة في الجزائر في الفترة ما بين 18 و28 من يوليوز الجاري، تتراوح ما بين 7 آلاف و10 آلاف درهم.
وعلمت "هسبورت" أن الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية ستمكنان الأبطال الفائزين بالميدالية الذهبية من منحة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، على أن يتوصل الفائزون بالميدالية الفضية بما يعادل 7500 درهم، فيما سيحصل المتوّجون بالنحاس بمنحة مالية بقيمة 7000 درهم.
وتلقت الوفود الرياضية المغربية بالجزائر خبر جزائها ماديا بروح معنوية عالية، زادت من منسوب عزم أبطالها على تحقيق نتائج إيجابية قبيل ثلاثة أشهر من الموعد الأهم، ألا وهو الألعاب الأولمبية للشباب التي ستحتضنها بيونس آيرس الأرجنتينية.