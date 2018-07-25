تخصيص مِنح لرياضيين مغاربة متوجين بالجزائر

آمال لكعيدا من الجزائر*

خَصّصت وزارة الشباب والرياضة، بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية، سُلَّم منح للأبطال المغاربة المتوّجين في الدورة الثالثة من منافسات الألعاب الإفريقية، المقامة في الجزائر في الفترة ما بين 18 و28 من يوليوز الجاري، تتراوح ما بين 7 آلاف و10 آلاف درهم.

وعلمت "هسبورت" أن الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية ستمكنان الأبطال الفائزين بالميدالية الذهبية من منحة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، على أن يتوصل الفائزون بالميدالية الفضية بما يعادل 7500 درهم، فيما سيحصل المتوّجون بالنحاس بمنحة مالية بقيمة 7000 درهم.

وتلقت الوفود الرياضية المغربية بالجزائر خبر جزائها ماديا بروح معنوية عالية، زادت من منسوب عزم أبطالها على تحقيق نتائج إيجابية قبيل ثلاثة أشهر من الموعد الأهم، ألا وهو الألعاب الأولمبية للشباب التي ستحتضنها بيونس آيرس الأرجنتينية.

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