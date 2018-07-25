24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية (5.00)

  2. أكادير الفلسطينية (5.00)

  3. من Ahul إلى Azul وتحيات أمازيغية أخرى (5.00)

  4. فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات (5.00)

  5. التنين الصيني يطلق أذرعه الاقتصادية في قلب الخليج لمزاحمة أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | تخصيص مِنح لرياضيين مغاربة متوجين بالجزائر

تخصيص مِنح لرياضيين مغاربة متوجين بالجزائر

تخصيص مِنح لرياضيين مغاربة متوجين بالجزائر
آمال لكعيدا من الجزائر*
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:05

خَصّصت وزارة الشباب والرياضة، بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية، سُلَّم منح للأبطال المغاربة المتوّجين في الدورة الثالثة من منافسات الألعاب الإفريقية، المقامة في الجزائر في الفترة ما بين 18 و28 من يوليوز الجاري، تتراوح ما بين 7 آلاف و10 آلاف درهم.

وعلمت "هسبورت" أن الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية ستمكنان الأبطال الفائزين بالميدالية الذهبية من منحة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، على أن يتوصل الفائزون بالميدالية الفضية بما يعادل 7500 درهم، فيما سيحصل المتوّجون بالنحاس بمنحة مالية بقيمة 7000 درهم.

وتلقت الوفود الرياضية المغربية بالجزائر خبر جزائها ماديا بروح معنوية عالية، زادت من منسوب عزم أبطالها على تحقيق نتائج إيجابية قبيل ثلاثة أشهر من الموعد الأهم، ألا وهو الألعاب الأولمبية للشباب التي ستحتضنها بيونس آيرس الأرجنتينية.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.