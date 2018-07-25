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كُتّاب وآراء
رومينيغه: "قضية أوزيل" خسارة للكرة الألمانية
قال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن قرار مسعود أوزيل باعتزال اللعب الدولي بداعي تعرضه للتمييز أسفر عن "عدة خاسرين" في كرة القدم الألمانية.
وأعلن أوزيل، اللاعب الألماني المنحدر من أصول تركية، اعتزاله اللعب الدولي في أعقاب الانتقادات الحادة التي طالته بسبب لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والتقاط الصور معه، قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، وقبل أسابيع من انتخابات الرئاسة في أنقرة.
وحاول رومينيغه تخفيف حدة الانتقادات التي وجهت للاعب خط الوسط، البالغ من العمر 29 عاما، من قبل أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ.
تصريح رومينيغه خلال تواجده برفقة بايرن ميونخ في جولة الفريق بالولايات المتحدة، استعدادا للموسم الجديد، قال فيه: "إنني دائما قريب من أولي هوينيس. أعتقد أنه لم يكن معجبا في أي وقت بأوزيل كلاعب. وقد تملكه الغضب عندما اعتبر الأمر قضية عنصرية".
وكان هوينيس قد صرح بأنه سعيد بقرار أوزيل لأنه وضع نهاية للموقف، مضيفا أن اللاعب كان "يلعب بحماقة" منذ أعوام.