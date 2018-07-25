24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. طبيب أطفال يُدمي جراح قطاع الصحة باستقالة من مستشفى تيزنيت (5.00)

  2. رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية (5.00)

  3. أكادير الفلسطينية (5.00)

  4. التنين الصيني يطلق أذرعه الاقتصادية في قلب الخليج لمزاحمة أمريكا (5.00)

  5. الخارجية الأمريكية: البطالة والفساد يعيقان تطور الاقتصاد المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

3.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "جامعة كرة القدم" تتعاقد مع السلامي على تجديد دماء "أسود الأطلس"

"جامعة كرة القدم" تتعاقد مع السلامي على تجديد دماء "أسود الأطلس"

"جامعة كرة القدم" تتعاقد مع السلامي على تجديد دماء "أسود الأطلس"
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 12:00

أكد الإطار الوطني جمال السلامي، المدرب الفائز ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين مع "أسود الأطلس" في دورة 2018 بالمغرب، أن تجديد الثقة في شخصه من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يشكل تحفيزا له من أجل تقديم الأفضل لكرة القدم الوطنية.

وقال السلامي، في تصريح صحافي، إن استمراره في الإشراف على المنتخب الوطني المحلي ومعه المنتخب الرديف هو اعتراف بعمله السابق، وأردف: "ثقة رئيس الجامعة هي شرف وتكليف سيشجعني على تقديم ما هو مطلوب مني لكرة القدم المغربية".

ويتضمن العقد الجديد للسلامي مع FRMF، الذي حددت مدته في عامين، اتفاقا حول مجموعة من الأهداف تهم، على الخصوص، تشكيل منتخب رديف يتكون من لاعبين محليين وآخرين يمارسون في أوروبا، وتأسيس نواة أولى للمنتخب المحلي، والتنسيق مع مدرب المنتخب الأولمبي.

وأوضح السلامي، البالغ من العمر 48 عاما، أن "الغاية الكبرى من هذه الأهداف هي إعداد خلف للمنتخب الأول، المقبل على المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقرر تنظيمها بالكامرون، وتشكيل نواة المنتخب المحلي تحسبا لمشاركته، العام المقبل أيضا، في تصفيات CHAN".

الإطار التدريبي الوطني شدد على أنه "سيجري استغلال التواريخ الرسمية المحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم تجمعات وبرمجة مباريات ودية"، في أول خرجة إعلامية بعد توقيعه على العقدة الجديدة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسيكون التنسيق مع مدرب المنتخب الوطني الأولمبي من بين المهام التي سيكلف بها جمال السلامي، حسب قوله، استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى "أولمبياد 2020" المقرر تنظيمها في العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكر السلامي أن "كل ما سبق ذكره يصب في اتجاه تطوير مستوى اللاعب المحلي وتمكينه من رفع درجة تنافسيته، من خلال المشاركة في أكبر عدد من المباريات الدولية"، مبرزا أن هذه المباريات تمنح اللاعب المغربي قيمة إضافية وتساعده على تطوير مستواه واكتساب الخبرة اللازمة، وهو ما ينعكس عليه حتى داخل ناديه.

من جهة أخرى، وصف السلامي تتويجه رفقة المنتخب المحلي ببطولة "شان 2018"، التي نظمها المغرب في يناير وفبراير الماضيين، بـ"الإنجاز المشرف"، معربا عن فخره بأن هذا التتويج دون اسمه في تاريخ كرة القدم الوطنية والقارية.

وتابع الناخب المغربي أن "أهمية التتويج تكمن في ارتباطه بمدرب مغربي فاز بلقب مع واحد من المنتخبات الوطنية، وهذا معطى له أهميته مستقبلا"، مضيفا أن تجربته مع المنتخب المحلي لها قيمتها، لأنها اندرجت ضمن استراتيجية عمل محددة، "علما أننا كنا على وعي تام بما نحن بصدده"، على حد قوله.

كما أن هذا التتويج، يقول السلامي، "مكن اللاعبين من مراكمة تجربة مهمة أهلتهم للتنافس على أعلى مستوى مع أنديتهم في المسابقات الإفريقية، وأخص بالذكر لاعبي الوداد والرجاء والفتح ونهضة بركان".

جدير بالذكر أن جمال السلامي، اللاعب السابق لفرق الأولمبيك البيضاوي والرجاء الرياضي وبـ"سيكتاش" التركي، بدأ مساره التدريبي مساعدا ضمن فريق الرجاء الرياضي قبل أن يشرف على فرق أخرى؛ بينها اتحاد الفتح الرياضي الرباطي والدفاع الحسني الجديدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن غيور على دينه ووطنه الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 12:23
المغرب يحتاج الكثير من امثال السيد لقجاع وفي كل المجالات لما يظهره من كفاءة وحسن التدبير وهذا القرار يعتبر من بين الاخبار القليلة المفرحة . كل التوفيق لك يا السيد السلامي ونصيحتي لك ان لا تنسى شكر الله على نعمه وتوفيقه....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - Seddam الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 12:46
جمال السلامي كفاءة كروية لا يستهان بها له من التجربة داخل الملعب و خارجها ما يؤهله للسير بعيدا في تدريب الاندية و المنتخبات،فحظ موفق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - الدكالي ع الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 12:49
نعمة الاختيار السي السلامي يمتاز باخلاقه وبعمله الممتاز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - امازيغ سوسي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 12:55
لا نعترف بمدرب كمدرب وطني اخد سبعة عناصر من الرجاء و ثمانية من الوداد واحد من طنجة واحد من بركان . ويدعي انه مدرب منتخب وطني . ببنما باقي اللاعبين المكملين للاءحة مجرد در الرماد في العيون . فاز ببطولة افريقيا للمحليين لان اغلب الفرق دون مستواها المعهود و في زمن لم يعد يشكل فيه الاعب المحلي العمود الفقري للمنتخبات الافريقية . كيف اسندت هده المهمة لهدا المدرب اصلا وقد درب جل الفرق الوطنية ولم يحقق اي لقب ؟ ماهو المعيار الدي ثم اختياره به ؟ نفس الشبء لمديح الدي يسافر عبر العالم طولا وعرضا ويتقاضى اجرا كبيرا وينزل في فنادق فخمة دون ابسط انجاز .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.