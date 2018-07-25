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الرئيسية | رياضة | الاتحاد المصري يرشح أربعة أسماء لتدريب "الفراعنة"

الاتحاد المصري يرشح أربعة أسماء لتدريب "الفراعنة"

الاتحاد المصري يرشح أربعة أسماء لتدريب "الفراعنة"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:55

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح أربعة مدربين لتدريب المنتخب الأول، وشكل لجنة من الاختصاصيين لاختيار احدهم خلفا للارجنتيني هكتور كوبر، الذي انتهى عقده مع خروج الفراعنة من الدور الاول في مونديال "روسيا 2018".

وقال الاتحاد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تم تشكيل لجنة من اللاعبين الدوليين السابقين مجدي عبد الغني وحازم إمام، والحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح، لدراسة موقف المدير الفني الجديد للمنتخب".

وأضاف أن اللجنة ستختار واحدا من بين اربعة مدربين؛ هم الكولومبي خورخي لويس بينتو والاسباني كيكي فلوريس، والمكسيكي خافيير اغيري والبوسني وحيد خليلودزيتش.

وكان الاتحاد المصري قد وجه، الشهر الماضي، الشكر للمدرب الارجنتيني هكتور كوبر مع نهاية عمله غداة خروج المنتخب من كأس العالم في روسيا. وتولى كوبر تدريب المنتخب المصري سنة 2015، وقاده الى المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون.

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