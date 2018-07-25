الدفاع الجديدي يردّ حسن الاستقبال إلى وفاق سطيف

هسبورت - أمال بلحاج*

اسْتقبل مسؤولو نادي الدفاع الحسني الجديدي فريق وفاق سطيف الجزائري في مطار محمد الخامس الدولي، ضواحي الدار البيضاء، تأهّبا للمواجهة المنتظرة التي ستجمع بين الطرفين، يوم الجمعة من الأسبوع الجاري، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، التي ستجرى على أرضية ملعب العبدي في الجديدة؛ فيما التحق الرئيس عبد اللطيف مقترض بمقر إقامة البعثة للاطمئنان على الفريق، وهي خطوات تشبه تلك التي قامت بها "إدارة سطيف" حين تنقل DHJ إلى الجزائر لخوض لقاء الدورة الثالثة.

واستغرقت رحلة "الفريق السطيفي" ساعة ونصف الساعة عبر الطائرة، قبل أن تقوم حافلة الفريق "الجديدي" بنقل البعثة الجزائرية إلى مقر الإقامة في الجديدة، حيث برمج المدرب المغربي رشيد الطاوسي حصة تدريبية لإزالة العياء في "ملحق ملعب العبدي"، على أن يستعد للمواجهة بمعدل حصة تدريبية في اليومد، وتجرى آخر حصة على أرضية الملعب الرسمي المحتضن للمباراة.

ومن جهة أخرى، سيخوض فريق "الوفاق" الجزائري مباراة ودية، اليوم الأربعاء أمام فريق الفتح الرياضي في مدينة الجديدة، حيث فضّل المدرب رشيد الطاوسي استغلال وجوده في المغرب لاستكمال تحضيراته الخاصة بـ"البطولة العربية"، إذ سيعتمد خلال هذه الودية على العناصر التي ستغيب عن مباراة العصبة، استعدادا لمواجهة العين الإماراتي.

وتأكّد رسميا سفر فريق "الكحلة والبيضة" إلى كرواتيا مباشرة بعد نهاية مباراته أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي، لمواجهة العين الإماراتي ضمن منافسات البطولة العربية، إذ يبدو أن مشكل التأشيرات قد تم حله، بعدما ضغط مسؤولو وفاق سطيف وطالبوا بإجراء المواجهة المذكورة في الجزائر، بدل التنقل إلى كرواتيا.

وكانت إدارة فريق وفاق سطيف قد وافقت على خوض المواجهة المذكورة في كرواتيا بطلب من العين، الذي يخوض معسكره هناك، إلا أن سفرها إلى المغرب وضيق الوقت لاستخلاص التأشيرات جعلاها تطالب بإجراء المباراة في الجزائر.

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