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كُتّاب وآراء
مغربيان يشاركان في بطولة احترافية للكراطي باليونان
سيشارك أشرف أوشن، بطل المغرب في رياضة الكراطي، يوم السبت المقبل، في الدوري الأول لمحترفي الكراطي في أثينا في اليونان، في مواجهة الإكوادوري فرانكلين مينا في وزن 93 كيلوغراما.
وستجرى هذه المباراة في الموقع التاريخي "Zappeion Courtyard"، بالقرب من المعبد الإغريقي "بارثينون" والموقع الذي عرف أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في القتال سنة 1896.
الموعد يعرف مشاركة جيروم براون، بطل المملكة المتحدة أربع مرات في الكراطي، في مواجهة ديفي دونا، بطل أوروبا وبطل فرنسا 11 مرة، إضافة إلى مقاتلين من اليونان وتكريا وإيطاليا وإسبانيا وجمهورية الدوميناكان والبرازيل، كما سيشارك في هذا الموعد المغربي رضا المسعودي في وزن 75 كيلوغراما.
وتحظى أحداث هذه المسابقة، التي تنظمها Karate Combat، بمتابعة أكثر من مليون شخص، وتغطى من قبل كبريات القنوات الدولية ويتم نقلها مباشرة على اليوتيوب.
وستكون هذه المقابلة هي الحديث الرئيسي مع أشرف أوشن المتأهل لنهائيات بطولة العالم في الوزن الثقيل لأقل من 21 سنة، وهو الذي راكم عدداً من الألقاب الوطنية والدولية في رياضة الكاراطي؛ من بينها بطولة المغرب خمس مرات، ونحاسية بطولة العالم شبان سنة 2013، وبطولة الألعاب الإفريقية سنة 2014.
كما حصل أشرف، المنحدر في الريف، ميدالية نحاسية ببطولة البحر المتوسط سنة 2015، وميدالية فضية وأخرى ذهبية في كأس محمد السادس الدولية سنتين 2013 و2015، فضلاً عن تتويجه وصيفاً لبطل إفريقيا سنة 2013.