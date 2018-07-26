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الرئيسية | رياضة | اللاعب البركاوي مستاء من ملازمة النادي السوسي

اللاعب البركاوي مستاء من ملازمة النادي السوسي

اللاعب البركاوي مستاء من ملازمة النادي السوسي
هسبورت - محمد فنڭار*
الخميس 26 يوليوز 2018 - 06:15

لَم يتقبّل كريم البركاوي، لاعب فريق حسنية أكادير، عدم انتقاله إلى فريق جديد خلال "المركاتو" الصيفي الجاري، عقب مواصلته لمسيرته الكروية مع فريقه الحالي، دون أن يتمكّن من الاحتراف أو تغيير الأجواء في تجربة جديدة.

وعلمت "هسبورت" أن البركاوي مستاء من مواصلته في الفريق "السوسي"، بعدما توصّل بالعديد من العروض للانتقال إلى فرق وطنية وأخرى خليجية؛ لكن إدارة ناديه تشبّثت به، وأجّلت المفاوضات مع أندية كانت ترغب في انتدابه هذا الصيف، ليواصل لسنة إضافية أو إلى حين "المركاتو" الشتوي المقبل.

وكشف مصادر "هسبورت" أن اللاعب ينوي تغيير الأجواء في فترة الانتقالات المقبلة، حيث اشترطت إدارته تحسين مستواه وتقديمه لعروض أفضل لإثارة انتباه أندية أكثر إقناعا من الناحية المادية للاستفادة من بيعه، والاستثمار في موهبته، كما تنوي رفع سعره مستقبلا.

وبعد فترة "تمرد" في بداية الاستعدادات، انصاع اللاعب لقرار الإدارة وعاد إلى التداريب، إذ يحضر حاليا مع المجموعة في استعدادات بداية الموسم في مدينة الدار البيضاء في معسكر "بوسكورة". كما يشارك في هذا التجمع الإعدادي بعدما جالس مسؤولي الحسنية واتّفق معهم على بنود عقده الجديد، وفق شروط محددة تمكنه من مغادرة الفريق بعد التوصل بعرض مغري.

جدير بالذكر أن كريم البركاوي سبق أن صرّح لـ"هسبورت" بأن تفكيره في الفترة الحالية منصب على دراسة العروض التي توصّل بها من بعض الفرق الإماراتية والقطرية بالخصوص، إذ يرى أن الوقت قد حان للاحتراف واللعب في الخارج من أجل تأمين مستقبله من الناحية المالية وكذا الكروية؛ فيما تبقى كل الأولوية لعرض فريقه الأم على الصعيد المحلي، في حالة لم يتوصّل إلى اتفاق للانتقال إلى أحد الفرق الخليجية.

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