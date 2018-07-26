تسريع أوراش "كان 2019" يستنفر دولة الكاميرون

هسبورت - أمال بلحاج*

تُسارع دولة الكاميرون لإنهاء الأشغال في عدد من المرافق الرياضية والعمومية، قبل الوقت الذي حدّد من طرف الكونفدرالية الإفريقية، تأهّبا لاحتضان نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم 2019، خوفا من خسارة الرهان وتسليم شرف التنظيم إلى دولة إفريقية أخرى جاهزة لاحتضان أكبر عرس كروي في القارة السمراء.

وكشفت مجموعة من التقارير الإعلامية الكاميرونية تقدم الأشغال بمجموعة من الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا، بلغت في أحدها 65%، في حين ستكون باقي المرافق التي تخضع للأشغال جاهزة نهاية هذا العام. واستبعدت التقارير ذاتها احتمال تجاوز المدّة المحددة في دفتر التحملات من قبل الكونفدرالية الإفريقية، التي تتابع باهتمام هذا الملف.

وقام وزير الشباب والرياضة الكاميروني بزيارة إلى المرافق الرياضية والعمومية للعاصمة ياوندي، من ملاعب ومستشفيات وفنادق، رغبة منه في الوقوف على سير الأشغال، وربما نقل ملاحظات اللجنة التفتيشية التابعة لـ"الكاف" إلى المسؤولين بعد آخر زيارة لها، مطالبا إياهم بمواصلة العمل والتسريع في الأشغال، التي قد تبلغ 90% في شهر نونبر المقبل، وفق المصادر نفسها.

من جهة أخرى، طالب أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية، دولة الكاميرون ومسؤوليها بالاقتداء بنموذج "مونديال" روسيا، الذي يعد ناجحا بالنسبة إليه، مشددا على أن التنظيم ينبغي أن يكون جيدا ومحكما.

وفي حال فشلت الكاميرون في احترام الوقت المحدّد من طرف "الكاف" لإنهاء الأشغال في مختلف المرافق، فستكون المملكة المغربية الأقرب إلى تعويضها في احتضان الحدث الكروي الأول في إفريقيا "كان 2019"، بعدما عوّضت كينيا في تنظيم "شان 2018" للسبب نفسه.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com