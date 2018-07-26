"الأولترات" تستعد للموسم الجديد والإبْداع يعُود للملاعب المغربية

هسبورت - محمد فنكار*

تُحضّر "الأولترات" المغربية المساندة للفرق الوطنية للموسم الكروي الجديد، وذلك من خلال إعادة رسم الصورة الجيّدة التي تزين الملاعب الرياضية في مختلف المدن.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطّلعة أن "الأولترات" الفاعلة في البطولة، تعد برنامجا كاملا لعدد كبير من المباريات، وهدفها العودة بقوة لسابق توهّجها، بعد نهاية قرار منعها من قبل وزارة الداخلية، والذي شكّل لها فترة غير مقبولة طيلة الموسم الماضي.

وتكثّف المجموعات المشجّعة لفرق الدوري من استعداداتها لبداية الموسم، إذ تتطلع لرسم صور حضارية، كتلك التي رسمتها في المدرجات طيلة الأعوام السابقة، ومن المقرّر أن تخلق المفاجأة من جديد من خلال طرق التشجيع الجديدة التي تحاول كل مجموعة الاجتهاد فيها للتميز بها عن البقية.

وعرفت عدد من الأحياء في مدينة الدار البيضاء على سبيل المثال، عقد أولترات الوداد والرجاء لاجتماعات خاصة لتدارس عدد من النقاط استعدادا للموسم الجديد، بعدما اقتربت ضربة بداية أول مباراة في البطولة الاحترافية، وكذا أول مباراة في مركب محمد الخامس للفريقين، في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومعلوم أن "الأولترات" المغربية كان لها دور كبير في إضفاء جمالية على المدرّجات طيلة السنوات العشر الأخيرة، حيث كان لها دور مؤثّر في تنظيم المغرب لفعاليات كأس إفريقيا للمحليين سنة 2018، وساهمت بشكل كبير أيضا في إعادة الجماهير إلى الميادين بعد عزوف امتد لمدة طويلة.

وقرّرت وزارة الداخلية، تخفيف العقوبات التي طالت مجموعة "الأولترات" على الصعيد الوطني ومنها السماح بدخول "الباش" وارتداء منتوجات "الأولترات" وعودة "الكابو"، بعدما كانت العام الماضي قد قرّرت منعها من مزاولة أنشطتها.

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