تنظيم مباراة "كأس السوبر" الإماراتي في القاهرة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم إقامة مباراة "كأس السوبر"، التي تجمع بين ناديَي العين والوحدة، يوم 25 غشت المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

يوسف رسول الحوري، نائب رئيس لجنة دوري المحترفين الإماراتي، اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عقد بأبو ظبي، قال: "تقام المباراة يوم 25 غشت المقبل بملعب السلام في القاهرة، وسمح الأمن المصري بحضور 22 ألف متفرج لمتابعة اللقاء من المدرجات".

وأضاف الحوري:"التجربة الأولى لإقامة الكأس الممتازة الإماراتية بالقاهرة، قبل عامين، لاقت نجاحا كبيرا جعل لجنة دوري المحترفين توافق على إقامة البطولة مرة أخرى خارج الإمارات؛ وبالتحديد في القاهرة".