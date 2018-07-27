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كُتّاب وآراء
البايرن يضم الكندي ألفونسو ديفيز بصفقة قياسية
تعاقد نادي بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني، مع اللاعب الصاعد الفونسو ديفيز، من صفوف "فانكوفر وايت كابس"، في صفقة قياسية.
وبلغت قيمة الصفقة 13 مليون دولار وقد ترتفع إلى 22 مليون دولار. بينما يبلغ ديفيز 17 عاما فقط، ويلعب في صفوف منتخب كندا.
لاعب البايرن الجديد ولد في معسكر للاجئين في غانا، حيث هربت عائلته من الحرب الأهلية في ليبيريا، وسافر ديفيز رفقة والديه إلى كندا عندما كان في الخامسة من عمره.
وانضم ديفيز إلى "فانكوفر" في 2015 حين كان سنه 14 عاما، قبل أن يسجل مشاركته الأولى في الدوري الأمريكي للمحترفين في العام التالي.
وحصل ديفيز على الجنسية الكندية في 2017، وبعدها مباشرة شارك مع منتخب البلد في مباراة أمام "كوراساو". كما تواجد ديفيز مع منتخب كندا في "الكأس الذهبية" ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بثلاث إصابات.
وبلغت أعلى صفقة سابقة في الدوري الأمريكي 11.6 مليون دولار، وهو المبلغ الذي دفعه فياريال الإسباني إلى "نيويورك ريد بولز" لضم جوزي التيدور سنة 2008.