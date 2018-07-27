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السويدي إريكسون يوافق على تدريب منتخب العراق
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 01:39
وافق السويدي سفين غوران إريكسون على تولي منصب المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم.
ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فقد أجرى إريكسون، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، محادثات إيجابية مع مسؤولي الاتحاد العراقي في اسطنبول؛ الاسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان، بشكل رسمي، عن تولي إريكسون تدريب منتخب "أسود الرافدين" خلال الأسبوع المقبل.
وتولى إريكسون تدريب منتخب انجلترا في كأس العالم ضمن نسختّي 2002 و2006، كما درب عدة أندية انجليزية ابرزها ليستر سيتي ومانشستر سيتي.
كما تولى سفين غوران إريكسون، ايضاً، الإشراف على منتخب كوت ديفوار ومنتخب المكسيك في وقت سابق.