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الرئيسية | رياضة | كريستيانو رونالدو يقبل بحبسه سنتين في إسبانيا

كريستيانو رونالدو يقبل بحبسه سنتين في إسبانيا

كريستيانو رونالدو يقبل بحبسه سنتين في إسبانيا
هسبريس - إفي
الخميس 26 يوليوز 2018 - 16:55

وافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على اتفاق تم التوصل إليه بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنيابة المحلية سيدفع بموجبه "الدون" غرامة مالية، تقدر بحوالي 19 مليون يورو، وسيصدر بحقه حكم إدانة بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ.

وأقرت المصلحة التابعة لوزارة المالية الاتفاق المبرم بين النيابة واللاعب الذي، اعتبارا من الموسم المقبل، سيعيش في إيطاليا بعد انتقاله لصفوف يوفنتوس تورينو.

وكانت موافقة مصلحة الضرائب ضرورية من أجل اقرار الاتفاق الذي بموجبه لن يتم إيداع "الدون" السجن مقابل اعترافه بالتهم المالية الأربعة الموجهة إليه، حسبما أفادت مصادر قضائية لـ"إفي".

واتهمت وزارة المالية "صاروخ ماديرا" بارتكاب أربعة تهم ضد الخزانة العامة للدولة، بين عامي 2011 و2014 ، مؤكدة أنه قام بالتهرب الضريبي من دفع 14 مليونا و768 ألفا و897 يورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بو خنفر الخميس 26 يوليوز 2018 - 17:11
هذ الناس مخلاو لفقير ما يقول !
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15
2 - مهاجر الخميس 26 يوليوز 2018 - 17:23
الصراحة العديد من الدول الاوربية عكس المغرب فيهم هاذ المشكل ..
انك تاتشد الفلوس من بعد عاد خاصك تصرح و تخلص الضريبة
عكس المغرب اللي تاياخدو الضريبة من البداية يعني اللي جاتك من شركتك خسروا كيما بغيتي.
مما يؤدي الى المشاكل ، فالموظف العادي تجد عنده مشاكل مع ادارة الضرائب
بقى غير رونالدو و ميسي اللي تايلعبوا بالملاير
فرنسا ادير النظام المغربي ابتداءا من السنة المقبلة
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3 - سامس الخميس 26 يوليوز 2018 - 17:26
انا اقبل بسنتين حبسا نافذ و اخد ١٩مليون يورو بعد الخروج
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4 - ashraf الخميس 26 يوليوز 2018 - 17:31
صراحة احترم كثيرا مصلحة الضرائب و مراقبة المال العام في اسبانيا تتعامل بصرامة و باحترافية كبيرة ولا احد فوق القانون... لهذا تجد المستشفيات و المدارس وكل المصالح العمومية في مستوى عالي و الكل له إمكانية الولوج بدون عوائق ..
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5 - حاميدو الخميس 26 يوليوز 2018 - 17:45
النصب والاحتيال والفساد جرائم لا جنسية لها ولكن يبقى تطبيق القانون على الجميع من سمات الدول الديمقراطية فقط.
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