كريستيانو رونالدو يقبل بحبسه سنتين في إسبانيا

هسبريس - إفي

وافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على اتفاق تم التوصل إليه بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنيابة المحلية سيدفع بموجبه "الدون" غرامة مالية، تقدر بحوالي 19 مليون يورو، وسيصدر بحقه حكم إدانة بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ.

وأقرت المصلحة التابعة لوزارة المالية الاتفاق المبرم بين النيابة واللاعب الذي، اعتبارا من الموسم المقبل، سيعيش في إيطاليا بعد انتقاله لصفوف يوفنتوس تورينو.

وكانت موافقة مصلحة الضرائب ضرورية من أجل اقرار الاتفاق الذي بموجبه لن يتم إيداع "الدون" السجن مقابل اعترافه بالتهم المالية الأربعة الموجهة إليه، حسبما أفادت مصادر قضائية لـ"إفي".

واتهمت وزارة المالية "صاروخ ماديرا" بارتكاب أربعة تهم ضد الخزانة العامة للدولة، بين عامي 2011 و2014 ، مؤكدة أنه قام بالتهرب الضريبي من دفع 14 مليونا و768 ألفا و897 يورو.