"أسود 2004" يواجهون "سحرة البرازيل" بقيادة الزاكي

هسبورت - أمال بلحاج*

يَستعد المنتخب الوطني المغربي المنتمي إلى جيل 2004، إلى استعادة ذكريات مشاركته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في تونس، وبلوغه المباراة النهائية، حيث سيواجه قدماء المنتخب البرازيلي، اليوم الجمعة، على أرضية الملعب البلدي في العرائش.

واختار اللاعب الدولي السابق عبد السلام وادو، إحياء إنجاز "كان 2004" ومساعدة بعض الجمعيات الخيرية، من خلال تنظيم مباراة دولية بحضور اللاعبين الذين شاركوا في الكأس الإفريقية، رفقة الإطار الوطني بادو الزاكي، الذي قاد "الأسود" آنذاك إلى المباراة النهائية.

وعلمت "هسبورت"، أن عددا مهما من اللاعبين الدوليين، قد وصلوا إلى مدينة العرائش للمشاركة في المباراة الاستعراضية، ويتعلّق الأمر باللاعب جواد الزايري، يوسف المختاري، عبد السلام وادو، وآخرين، والتحق البقية عشية أمس، رفقة المدرب بادو الزاكي الذي سينتقل مباشرة من تركيا بعد نهاية معسكره التدريبي رفقة الفريق الجزائري الذي يشرف على تدريبه حاليا.

وقام اللاعبون الموجودون في العرائش، بمجموعة من الأنشطة، من بينها الإشراف على تكوين بعض اللاعبين الناشئين، وزيارة بعض الجمعيات الخيرية، حيث ستعود مداخيل المباراة الاستعراضية لفائدة اللاعبين الذين يعانون من إعاقة ذهنية.

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