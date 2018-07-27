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الرئيسية | رياضة | "أسود 2004" يواجهون "سحرة البرازيل" بقيادة الزاكي

"أسود 2004" يواجهون "سحرة البرازيل" بقيادة الزاكي

"أسود 2004" يواجهون "سحرة البرازيل" بقيادة الزاكي
هسبورت - أمال بلحاج*
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 09:50

يَستعد المنتخب الوطني المغربي المنتمي إلى جيل 2004، إلى استعادة ذكريات مشاركته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في تونس، وبلوغه المباراة النهائية، حيث سيواجه قدماء المنتخب البرازيلي، اليوم الجمعة، على أرضية الملعب البلدي في العرائش.

واختار اللاعب الدولي السابق عبد السلام وادو، إحياء إنجاز "كان 2004" ومساعدة بعض الجمعيات الخيرية، من خلال تنظيم مباراة دولية بحضور اللاعبين الذين شاركوا في الكأس الإفريقية، رفقة الإطار الوطني بادو الزاكي، الذي قاد "الأسود" آنذاك إلى المباراة النهائية.

وعلمت "هسبورت"، أن عددا مهما من اللاعبين الدوليين، قد وصلوا إلى مدينة العرائش للمشاركة في المباراة الاستعراضية، ويتعلّق الأمر باللاعب جواد الزايري، يوسف المختاري، عبد السلام وادو، وآخرين، والتحق البقية عشية أمس، رفقة المدرب بادو الزاكي الذي سينتقل مباشرة من تركيا بعد نهاية معسكره التدريبي رفقة الفريق الجزائري الذي يشرف على تدريبه حاليا.

وقام اللاعبون الموجودون في العرائش، بمجموعة من الأنشطة، من بينها الإشراف على تكوين بعض اللاعبين الناشئين، وزيارة بعض الجمعيات الخيرية، حيث ستعود مداخيل المباراة الاستعراضية لفائدة اللاعبين الذين يعانون من إعاقة ذهنية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - تنغيري الجمعة 27 يوليوز 2018 - 10:21
منذ سنة 2004 والمنتخب الوطني لم يبلغ تلك المرتبة .فرسان 2004 يستحقون التنويه
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2 - مغربي حر الجمعة 27 يوليوز 2018 - 10:52
رغم كل ما قيل عن الزاكي، يبقى هذا الرجل في قلب كل مغربي، ويبقى بصمة راسخة في اذهان العشب المغربي، فالمعروف عن الزاكي أنه صانع ملاحم كبيرة، فهو من اوجد الكثير من المواهب الرياضية في المنتخب، حيث يعود له الفضل في تكوين الفريق المنتخب المغربي الحالي، ويعود له الفضل في تتويج الوداد بالبطولة ويعود له الفضل في تتويج اتحاد طنجة بالبطولة ويعود له الفضل في تتويج شباب بلوزداد بكأس الجمهورية، الا أن صرامة الرجل تجعله غير مرغوب فيه، حيث يرفض التدخل في عمله، لم يسبق لي أن حظيت بشرف لقاء الرجل ولكن أحترمه كثيرا...
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